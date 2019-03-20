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    Мінус Коваленко і Шепелєв: Шевченко визначився з футболістами, які полетять у Португалію

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    Андрій Шевченко взяв до Лісабона двох бразильців - Мінус Коваленко і Шепелєв: Шевченко визначився з футболістами, які полетять у Португалію
    Андрій Шевченко взяв до Лісабона двох бразильців
    Федерація футболу України

    Наставник бере з собою 25 гравців

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 25 футболістів.

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    У порівнянні зі списком, який був оприлюднений раніше, поза складом опинилися Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв.

    Таким чином, до Лісабона вирушать:

    воротарі - Андрій П’ятов, Денис Бойко, Андрій Лунін;
    оборонці - Сергій Кривцов,  Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Едуард Соболь;
    півоборонці - Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Роман Безус;
    нападники - Роман Яремчук, Артем Кравець, Жуніор Мораєш.

    20 березня о 16:30 з аеропорту Бориспіль чартер із національною командою на борту візьме курс на Лісабон.

    21 березня відбудеться передматчеве тренування: о 21:00 за київським часом українці вийдуть на поле стадіону «Да Луж». На півгодини раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко та один із гравців національної команди зустрінуться з журналістами у конференц-залі арени.

    22 березня «жовто-сині» стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом. Початок матчів - о 21:45.

     Читайте також: Португальці напередодні матчу з Україною втратили хавбека

    Джерело: Федерація футболу України

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    Андрій Шевченко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Артем Кравець Олександр Караваєв Андрій Лунін Роман Безус Артем Шабанов Богдан Бутко Микола Матвієнко Микита Бурда Едуард Соболь Роман Яремчук
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