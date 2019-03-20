Мінус Коваленко і Шепелєв: Шевченко визначився з футболістами, які полетять у Португалію
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Наставник бере з собою 25 гравців
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 25 футболістів.
У порівнянні зі списком, який був оприлюднений раніше, поза складом опинилися Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв.
Таким чином, до Лісабона вирушать:
воротарі - Андрій П’ятов, Денис Бойко, Андрій Лунін;
оборонці - Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Едуард Соболь;
півоборонці - Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Роман Безус;
нападники - Роман Яремчук, Артем Кравець, Жуніор Мораєш.
20 березня о 16:30 з аеропорту Бориспіль чартер із національною командою на борту візьме курс на Лісабон.
21 березня відбудеться передматчеве тренування: о 21:00 за київським часом українці вийдуть на поле стадіону «Да Луж». На півгодини раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко та один із гравців національної команди зустрінуться з журналістами у конференц-залі арени.
22 березня «жовто-сині» стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом. Початок матчів - о 21:45.
Джерело: Федерація футболу України