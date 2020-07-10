Український футбольний тренер очолив аматорський клуб в Угорщині
Михайло Іваниця працював з клубом «Ужгород»
Світлина - ФК «Ужгород»
Михайло Іваниця збирається підсилювати склад команди українцями
Екстренер друголігового футбольного клубу «Ужгород» прийняв пропозицію угорського клубу «Торпо».
Михайло Іваниця очолив команду, яка виступатиме на аматорському рівні в Угорщині. Проте у команди дуже амбіційні плани і вона збирається боротися за підвищення у класі, щоб отримати професійний статус, інформує Mukachevo.net.
Крім того, в планах Іваниці підписати декількох футболістів з України, але поки вони знаходяться на перегляді.
Слід відзначити, що у сусідньому з Україною селі Торпо дуже хороша інфраструктура. Крім основного стадіону у клубному розташуванні штучне поле стандартних розмірів, а також будується спортивний манеж.
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