Український футбольний тренер очолив аматорський клуб в Угорщині



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Михайло Іваниця працював з клубом «Ужгород» Світлина - ФК «Ужгород»

Михайло Іваниця збирається підсилювати склад команди українцями

Екстренер друголігового футбольного клубу «Ужгород» прийняв пропозицію угорського клубу «Торпо».

Михайло Іваниця очолив команду, яка виступатиме на аматорському рівні в Угорщині. Проте у команди дуже амбіційні плани і вона збирається боротися за підвищення у класі, щоб отримати професійний статус, інформує Mukachevo.net.

Крім того, в планах Іваниці підписати декількох футболістів з України, але поки вони знаходяться на перегляді.

Слід відзначити, що у сусідньому з Україною селі Торпо дуже хороша інфраструктура. Крім основного стадіону у клубному розташуванні штучне поле стандартних розмірів, а також будується спортивний манеж.