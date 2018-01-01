Український футзаліст потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи 2018 року

Петра Шотурму відзначили спостерігачі УЄФА

Група технічних спостерігачів УЄФА склала символічну збірну футзального Євро-2018, куди включила 14 гравців. До неї увійшли четверо португальців, три гравці збірної Казахстану, по двоє іспанців і росіян, а також українець, словенець і серб, передає офіційний сайт Асоціації футзалу України. Рікардінью, який привів Португалію до перемоги на



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Петро Шотурма. Фото взяте з futsal.com.ua

Петра Шотурму відзначили спостерігачі УЄФА

Група технічних спостерігачів УЄФА склала символічну збірну футзального Євро-2018, куди включила 14 гравців.

До неї увійшли четверо португальців, три гравці збірної Казахстану, по двоє іспанців і росіян, а також українець, словенець і серб, передає офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Рікардінью, який привів Португалію до перемоги на Євро-2018 в якості капітана, був визнаний найкращим гравцем турніру.

Він потрапив до стартового складу символічної збірної разом з російським воротарем Георгієм Замтарадзе, іспанцем Полою, а також двома гравцями збірної Казахстану – Дугласом Жуніором і Тайнаном.

У символічну збірну Євро-2018, поряд з Рікардінью, виявився й українець Петро Шотурма.

Гравець «Урагану» у Любляні відзначився двома голами та трьома результативними передачами у трьох матчах «синьо-жовтих».

П'ятірка найкращих: Георгій Замтарадзе (Росія, воротар), Тайнан (Казахстан), Дуглас Жуніор (Казахстан), Пола (Іспанія), Рікардінью (Португалія, найкращий гравець турніру).

Символічна збірна:

воротарі: Георгій Замтарадзе (Росія), Ігіта (Казахстан);

польові гравці: Тайнан (Казахстан), Дуглас Жуніор (Казахстан), Андре Коелью (Португалія), Педру Карі (Португалія), Бруну Коелью (Португалія), Рікардінью (Португалія), Іван Чішкала (Росія), Младен Коцич (Сербія), Ігор Осредкар (Словенія), Мігелін (Іспанія), Пола (Іспанія), Петро Шотурма (Україна).

Нагадаємо, збірна України програла Іспанії в чвертьфіналі чемпіонату Європи.