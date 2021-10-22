Український гімнаст створив сенсацію на чемпіонаті світу

18-річний Ілля Ковтун виборов бронзову медаль в багатоборстві

Ілля Ковтун став справжнім відкриттям чемпіонату світу, який цими днями проходить у Токіо. 18-річний черкащанин зумів випередити багатьох досвідчених спортсменів і здобути бронзову нагороду в багатоборстві. В історії української спортивної гімнастики у цьому виді програми таке трапилося вдруге. 2019 року бронзовим призером чемпіонату світу став Олег Верняєв.

Переможця в багатоборстві визначають за сумою балів на шести снарядах: кінь, кільця, опорний стрибок, паралельні бруси, поперечина і вільні вправи. Ілля набрав 84,899 бала, поступившись китайцеві Чжан Бохену (87,981) та дворазовому чемпіону Олімпійських ігор у Токіо японцеві Дайкі Хасімото (87,964).

24 жовтня Ковтун побореться за медалі в змаганнях на поперечині.

На Олімпійських іграх у Токіо Ілля Ковтун став наймолодшим учасником фіналу багатоборства і в підсумку посів найкраще серед українських гімнастів 11-е місце.