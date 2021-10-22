Роналду присвятив пост своїм рекордам у Лізі чемпіонів

Нападник збірної Португалії зробив колаж, на якому він у формі трьох клубів

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду. Який забив вирішальний гол у ворота «Аталанти» в третьому турі Ліги чемпіонів (3:2), опублікував пост про свої рекорди в турнірі. Нападник розмістив колаж, на якому він представлений в формах «МЮ», «Реала» і «Ювентуса», за які грав. Роналду провів у Лізі чемпіонів 179 матчів, забив 137 голів і 5 разів перемагав у турнірі.

«Енергетика Ліги чемпіонів. Я люблю цей турнір», – додав Роналду.

«Манчестер Юнайтед» в трьох матчах трупового турніру Ліги чемпіонів набрав 6 очок і посідає перше місце в групі F.

Результати і турнірні таблиці Ліги чемпіонів.