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    Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

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    Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
    Фото з відкритих джерел

    Перемога «Зорі» дозволила нашій футбольній асоціації набрати 0,4 бали

    Завершилися зустрічі єврокубкового ігрового тижня. Україну представляли три клуби – «Динамо», «Шахтар» в Лізі чемпіонів і «Зоря» в Лізі конференцій.

    Кияни поступилися «Барселоні» – 0:1, «гірники» зазнали поразки від «Реала» – 0:5, а луганці перемогли софійський ЦСКА – 1:0.

    Таким чином, Україна має 31,000 бала в рейтингу коефіцієнтів УЄФА і посідає одинадцяту позицію. Від Росії, яка йде десятою, нас відділяє 0,682 бали.

    Раніше збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА.

    Таблиця коефіцієнтів УЕФА

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    З сезону-2021/22 національні квоти в єврокубках наступні:

    1-4 місця – по чотири клуби в Лізі чемпіонів, по два в Лізі Європи і по одному в Лізі конференцій.

    5 – три в Лізі чемпіонів, два в Лізі Європи і один в Лізі конференцій.

    6 – три в Лізі чемпіонів, один в Лізі Європи і два в Лізі конференцій.

    7-15 – по два в Лізі чемпіонів, по одному в Лізі Європи і по два в Лізі конференцій.

    16-50 – по одному місцю в Лізі чемпіонів і по три в Лізі конференцій.

    51-55 – по одному місцю в Лізі чемпіонів і по два в Лізі конференцій.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА