Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Перемога «Зорі» дозволила нашій футбольній асоціації набрати 0,4 бали
Завершилися зустрічі єврокубкового ігрового тижня. Україну представляли три клуби – «Динамо», «Шахтар» в Лізі чемпіонів і «Зоря» в Лізі конференцій.
Кияни поступилися «Барселоні» – 0:1, «гірники» зазнали поразки від «Реала» – 0:5, а луганці перемогли софійський ЦСКА – 1:0.
Таким чином, Україна має 31,000 бала в рейтингу коефіцієнтів УЄФА і посідає одинадцяту позицію. Від Росії, яка йде десятою, нас відділяє 0,682 бали.
Раніше збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА.
Таблиця коефіцієнтів УЕФА
З сезону-2021/22 національні квоти в єврокубках наступні:
1-4 місця – по чотири клуби в Лізі чемпіонів, по два в Лізі Європи і по одному в Лізі конференцій.
5 – три в Лізі чемпіонів, два в Лізі Європи і один в Лізі конференцій.
6 – три в Лізі чемпіонів, один в Лізі Європи і два в Лізі конференцій.
7-15 – по два в Лізі чемпіонів, по одному в Лізі Європи і по два в Лізі конференцій.
16-50 – по одному місцю в Лізі чемпіонів і по три в Лізі конференцій.
51-55 – по одному місцю в Лізі чемпіонів і по два в Лізі конференцій.
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