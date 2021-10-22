Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога «Зорі» дозволила нашій футбольній асоціації набрати 0,4 бали

Завершилися зустрічі єврокубкового ігрового тижня. Україну представляли три клуби – «Динамо», «Шахтар» в Лізі чемпіонів і «Зоря» в Лізі конференцій.

Кияни поступилися «Барселоні» – 0:1, «гірники» зазнали поразки від «Реала» – 0:5, а луганці перемогли софійський ЦСКА – 1:0.

Таким чином, Україна має 31,000 бала в рейтингу коефіцієнтів УЄФА і посідає одинадцяту позицію. Від Росії, яка йде десятою, нас відділяє 0,682 бали.

Раніше збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА.

Таблиця коефіцієнтів УЕФА

З сезону-2021/22 національні квоти в єврокубках наступні:

1-4 місця – по чотири клуби в Лізі чемпіонів, по два в Лізі Європи і по одному в Лізі конференцій.

5 – три в Лізі чемпіонів, два в Лізі Європи і один в Лізі конференцій.

6 – три в Лізі чемпіонів, один в Лізі Європи і два в Лізі конференцій.

7-15 – по два в Лізі чемпіонів, по одному в Лізі Європи і по два в Лізі конференцій.

16-50 – по одному місцю в Лізі чемпіонів і по три в Лізі конференцій.

51-55 – по одному місцю в Лізі чемпіонів і по два в Лізі конференцій.