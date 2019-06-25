Український китаєць Коу Лей вийшов у півфінал Європейських ігор у настільному тенісі



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Коу Лей прямує до другої нагороди Європейських ігор у кар'єрі НОК України

Спортсмен уже був призером перших Євроігор

31-річний уродженець Пекіна Коу Лей, який з 2005 року на запрошення донецького клубу «Норд» почав виступати за Україну і представляв нашу державу вже на трьох Олімпіадах, вийшов у півфінал ІІ Європейських ігор в одиночному розряді.

У чвертьфіналі Коу Лей переміг бельгійця Седріка Нуйтінка - 4:2 (10:12, 11:8, 11:8, 11:8, 4:11, 12:10). До того Коу переміг 4:2 румуна Овідіу Іонеску, по 4:1 — іспанця Альваро Роблеса і росіянина Алєксандра Шибаєва.

В півфіналі українець зіграє з десятим номером посіву Йонатаном Ґротом із Данії. Матч відбудеться завтра, 26 червня, починаючи з 12:00 за київським часом.

Зауважимо, що на перших Європейських іграх у Баку-2015 Коу Лей виграв бронзу і це досягнення досі залишається найвищим у його кар’єрі.

Додамо, що в чоловічому одиночному розряді з українців виступав також Євген Прищепа. Але перемігши 4:2 чеха Любомира Янчаріка, у другому колі наш земляк поступився 1:4 хорватові Томіславу Пукару. Пукар гратиме в іншому півфіналі з лідером посіву, німцем Тімо Боллом.