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    Український мотогонщик виступатиме у чемпіонаті Німеччини

    Ілля Михальчик виступатиме у німецькому Супербайку (IDM)
    Наступного сезону Ілля Михальчик виступатиме за німецьку команду alpha Racing-Van Zon-BMW team у німецькому Супербайку (IDM). У 2017 році киянин ганявся у класі Суперсток-1000 світового Супербайку. Наступного року він вирішив погодитись на пропозицію німецької стайні з заводською підтримкою BMW. Разом із Михальчиком у команді будуть два німецькі
    • Сьогодні, 14:26
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    Ілля Михальчик
    Ілля Михальчик

    Ілля Михальчик виступатиме у німецькому Супербайку (IDM)

    Наступного сезону Ілля Михальчик виступатиме за німецьку команду alpha Racing-Van Zon-BMW team у німецькому Супербайку (IDM).

    У 2017 році киянин ганявся у класі Суперсток-1000 світового Супербайку.

    Наступного року він вирішив погодитись на пропозицію німецької стайні з заводською підтримкою BMW.

    Разом із Михальчиком у команді будуть два німецькі спортсмени – Міт Юліан Пуффе (22 роки) та Крістоф Хьофер (27 років).

    Ця трійка замінить Маркеса Райтербергера та Яна Бюна, які наприкінці минулого року ганялись по вайлд-кард у світовому Супербайку з класом Суперсток-1000.

    Як повідомляє команда на своєму офіційному сайті, Михальчик «вразив не в останню чергу своїм сильним виступом і другим місцем у фіналі сезону Суперсток-1000 у Хересі, де він поступився лише переможцю гонки Райтербергеру».

    Михальчик задоволений можливістю приєднатися до нової команди та з нетерпінням чекає на перші тести свого нового BMW S 1000 RR.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт
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