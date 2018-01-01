Український мотогонщик виступатиме у чемпіонаті Німеччини

Ілля Михальчик виступатиме у німецькому Супербайку (IDM)

Наступного сезону Ілля Михальчик виступатиме за німецьку команду alpha Racing-Van Zon-BMW team у німецькому Супербайку (IDM). У 2017 році киянин ганявся у класі Суперсток-1000 світового Супербайку. Наступного року він вирішив погодитись на пропозицію німецької стайні з заводською підтримкою BMW. Разом із Михальчиком у команді будуть два німецькі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Михальчик

Ілля Михальчик виступатиме у німецькому Супербайку (IDM)

Наступного сезону Ілля Михальчик виступатиме за німецьку команду alpha Racing-Van Zon-BMW team у німецькому Супербайку (IDM).

У 2017 році киянин ганявся у класі Суперсток-1000 світового Супербайку.

Наступного року він вирішив погодитись на пропозицію німецької стайні з заводською підтримкою BMW.

Разом із Михальчиком у команді будуть два німецькі спортсмени – Міт Юліан Пуффе (22 роки) та Крістоф Хьофер (27 років).

Ця трійка замінить Маркеса Райтербергера та Яна Бюна, які наприкінці минулого року ганялись по вайлд-кард у світовому Супербайку з класом Суперсток-1000.

Як повідомляє команда на своєму офіційному сайті, Михальчик «вразив не в останню чергу своїм сильним виступом і другим місцем у фіналі сезону Суперсток-1000 у Хересі, де він поступився лише переможцю гонки Райтербергеру».

Михальчик задоволений можливістю приєднатися до нової команди та з нетерпінням чекає на перші тести свого нового BMW S 1000 RR.

Джерело: ua.motorsport.com