Український нападник європейського клубу лише за три місяці побив рекорд результативності



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Роман Яремчук забиває на всіх фронтах ФК «Ґент»

Роман Яремчук вже має на рахунку 15 м'ячів

На дворі лише початок листопада, а форвард «Ґента» та збірної України Роман Яремчук уже побив особистий рекорд результативності за сезон.



У цьому сезоні нападник «Ґента» відзначився 15-ма голами в 21 матчі. Сім з них були забиті в чемпіонаті Бельгії, Шість - у Лізі Європи (чотири з яких в кваліфікації), а ще два в футболці національної збірної України.

У сезоні-2018/2019 Яремчук записав на свій рахунок 14 голів в 53-х матчах за клуб і збірну.

У четвер Роман Яремчук і його співвітчизник Ігор Пластун забили по голу в кінцівці матчу проти «Андерлехта» (3:3) в чемпіонаті Бельгії, завдяки чому принесли своїй команді набраний пункт.