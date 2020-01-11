Український скелетоніст Гераскевич видав свій найкращий у Кубку світу-2019/2020 результат
Наш спортсмен набирає обертів
Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів восьме місце на етапі Кубка світу в Ла-Плані (Франція). Це найкращий результат киянина у кар‘єрі саме на цьому треку.
Наш спортсмен подолав дистанцію в обох спробах майже з однаковим часом. У першій вклався у 1.00,26, а в другій – 1.00,25. Загальний час – 2.00,51.
Владислав Гераскевич вперше в кар’єрі познайомився з цим льодовим треком. Вкотре в нинішньому сезоні Влад демонструє непоганий стартовий розгін. У другому заїзді йому вдалося розвинути найвищу швидкість серед найсильніших скелетоністів світу.
До трійки призерів забракло 22 сотих секунди. Цікаво, що на третій сходинці опинилося одразу двоє скелетоністів – Ґен Венцян з Китаю та олімпійський чемпіон Юн Сун-Бін з Кореї. Їхній час склав 2.00,29.
Перемогу святкував інший олімпіонік Алєксандр Третьяков із РФ, другим став досвідчений латвієць Мартінс Дукурс.
Наступний етап Кубка світу відбудеться 17 січня в Іґлсі (Австрія).