Український скелетоніст Гераскевич видав свій найкращий у Кубку світу-2019/2020 результат



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Владислав Гераскевич зі своєю командою задоволені виступом у Франції Фото із соцмереж

Наш спортсмен набирає обертів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів восьме місце на етапі Кубка світу в Ла-Плані (Франція). Це найкращий результат киянина у кар‘єрі саме на цьому треку.

Наш спортсмен подолав дистанцію в обох спробах майже з однаковим часом. У першій вклався у 1.00,26, а в другій – 1.00,25. Загальний час – 2.00,51.

Владислав Гераскевич вперше в кар’єрі познайомився з цим льодовим треком. Вкотре в нинішньому сезоні Влад демонструє непоганий стартовий розгін. У другому заїзді йому вдалося розвинути найвищу швидкість серед найсильніших скелетоністів світу.

До трійки призерів забракло 22 сотих секунди. Цікаво, що на третій сходинці опинилося одразу двоє скелетоністів – Ґен Венцян з Китаю та олімпійський чемпіон Юн Сун-Бін з Кореї. Їхній час склав 2.00,29.

Перемогу святкував інший олімпіонік Алєксандр Третьяков із РФ, другим став досвідчений латвієць Мартінс Дукурс.

Наступний етап Кубка світу відбудеться 17 січня в Іґлсі (Австрія).

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