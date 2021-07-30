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    Український стрибун Проценко не кваліфікувався у фінал Олімпіади

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    Андрій Проценко не зміг пройти до фіналу - Український стрибун Проценко не кваліфікувався у фінал Олімпіади
    Андрій Проценко не зміг пройти до фіналу
    Фото з відкритих джерел

    Андрій не взяв висоту 2.28 метри, хоча раніше стрибав і на 2.40

    У сьомий день Олімпіади розпочали змагання легкоатлети. Були у нас певні сподівання на стрибуна у висоту Андрія Проценка, проте він не взяв висоту 2.28 метрів, яка дозволяла виступити у фіналі змагань.

    Українець з першої спроби взяв планку 2.17, 2.21 та 2.25 метри, а на наступній, 2.28, загальмував. Він не використав жодної з трьох спроб і у підсумку припинив виступи на Олімпіаді.

    «Був готовий стрибати набагато вище. Може, трохи засидівся, але це все виправдання. Повинен був стрибати, чому так – не знаю. Може дав слабину, побачивши, що 14 спортсменів стрибнули на 2.25 метри», – сказав після виступу Проценко.

    Андрій у 2019 році став срібним призером чемпіонату Європи в приміщенні. Свій найкращий результат, 2.40 метра, він показав 2014-го року.

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    Теги: Олімпіада
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    Український стрибун Проценко не кваліфікувався у фінал Олімпіади