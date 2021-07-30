Український стрибун Проценко не кваліфікувався у фінал Олімпіади

Андрій не взяв висоту 2.28 метри, хоча раніше стрибав і на 2.40

У сьомий день Олімпіади розпочали змагання легкоатлети. Були у нас певні сподівання на стрибуна у висоту Андрія Проценка, проте він не взяв висоту 2.28 метрів, яка дозволяла виступити у фіналі змагань.

Українець з першої спроби взяв планку 2.17, 2.21 та 2.25 метри, а на наступній, 2.28, загальмував. Він не використав жодної з трьох спроб і у підсумку припинив виступи на Олімпіаді.

«Був готовий стрибати набагато вище. Може, трохи засидівся, але це все виправдання. Повинен був стрибати, чому так – не знаю. Може дав слабину, побачивши, що 14 спортсменів стрибнули на 2.25 метри», – сказав після виступу Проценко.

Андрій у 2019 році став срібним призером чемпіонату Європи в приміщенні. Свій найкращий результат, 2.40 метра, він показав 2014-го року.