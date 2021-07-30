Боксерка Лисенко поступилася в чвертьфіналі і втратила медаль Олімпіади

Ганна Лисенко стала першою українкою в боксі, яка здобула перемогу на Олімпіаді

Ганна не змогла стримати тиск чемпіонки світу з Туреччини Сюрменелі

Єдина українська представниця в жіночому боксі на Олімпіаді Ганна Лисенко залишає Ігри в Токіо. Здобувши історичну першу жіночу олімпійську перемогу на старті змагань у пів середній вазі, в чвертьфіналі їй не поталанило з жеребом. Вона вийшла на чемпіонку світу з Туреччини Бусеназ Сюрменелі і, на жаль, поступилася. Усі судді віддали перевагу суперниці – 5:0.

Переможець чвертьфіналу в боксі гарантовано отримував медаль, адже бої за третє місце в цьому виді програми не передбачені.

Таким чином, в України залишився один представник у боксі. Учора, 29 липня, в 1/8 фіналу поступився важковаговик Цотне Рогава, а першу перемогу на турнірі здобув Олександр Хижняк. В чвертьфіналі він зустрінеться з 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.