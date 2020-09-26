Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Перуджа» виграє Суперкубок Італії вдруге поспіль Світлина - sirsafetyperugia.it

Трофеєм наш гравець заволодів удруге поспіль

Італійський волейбольний клуб «Перуджа», за який виступає капітан збірної України Олег Плотницький, виграв Суперкубок Італії-2020.

Команда бельгійського спеціаліста Вітала Гейнена перемогла у драматичному п’ятисетовому матчі «Чівітанову» - 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 16:14). Матч тривав дві години і 22 хвилини.

Догравальник за амплуа Олег Плотницький вийшов в основному складі і приніс своїй команді 14 очок. Результативніше у складі переможців зіграли тільки інший догравальник, поляк кубинського походження Вільфредо Леон (31 очко), якого організатори визнали найкориснішим гравцем матчу. Зокрема у вирішальному сеті Плотницький приніс команді два очки.

Додамо, що зі здобуття Суперкубка Олег розпочав свою каденцію у «Перуджі» торік. Команда йшла у лідерах Серії А-2019/2020 і вийшла у півфінал Ліги чемпіонів. Однак завершити ці турніри завадив карантин.