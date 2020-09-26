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    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)

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    &laquo;Перуджа&raquo; виграє Суперкубок Італії вдруге поспіль - Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    «Перуджа» виграє Суперкубок Італії вдруге поспіль
    Світлина - sirsafetyperugia.it

    Трофеєм наш гравець заволодів удруге поспіль

    Італійський волейбольний клуб «Перуджа», за який виступає капітан збірної України Олег Плотницький, виграв Суперкубок Італії-2020.

    Команда бельгійського спеціаліста Вітала Гейнена перемогла у драматичному п’ятисетовому матчі «Чівітанову» - 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 16:14). Матч тривав дві години і 22 хвилини.

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    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    Український волейболіст Плотницький став володарем Суперкубка Італії (фото)
    Світлина - sirsafetyperugia.it

    Догравальник за амплуа Олег Плотницький вийшов в основному складі і приніс своїй команді 14 очок. Результативніше у складі переможців зіграли тільки інший догравальник, поляк кубинського походження Вільфредо Леон (31 очко), якого організатори визнали найкориснішим гравцем матчу. Зокрема у вирішальному сеті Плотницький приніс команді два очки.

    Додамо, що зі здобуття Суперкубка Олег розпочав свою каденцію у «Перуджі» торік. Команда йшла у лідерах Серії А-2019/2020 і вийшла у півфінал Ліги чемпіонів. Однак завершити ці турніри завадив карантин.

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    волейбол Олег Плотницький Вільфредо Леон ВК «Перуджа» Вітал Гейнен ВК «Чівітанова»
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