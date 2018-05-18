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    Український захисник Михайлюк став найкращим на драфт-комбайні НБА

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    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Втім команда українця програла – 64:87

    Український захисник Святослав Михайлюк став найкращим гравцем другого матчу на драфт-комбайні НБА.

    За 21:02 він набрав 20 очок, 6 підбирань, 1 блок-шот.

    Втім команда українця програла – 64:87, передає прес-служба Федерації баскетболу України.

    Баскетбольний оглядач ESPN Джонатан Гівоні так прокоментував гру Михайлюка:

    «Він продемонстрував боєздатність в захисті. Майже 203 см зросту у взутті компенсують дещо негативний розмах рук. Він став більш жорстким гравцем. А йому лише 20 років».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на драфт-комбайні НБА Михайлюком цікавилися представники «Детройта».

    баскетбол НБА
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