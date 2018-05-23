Українського арбітра запросили обслуговувати матчі чемпіонату Європи
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В’ячеслав Слюсар судитиме матчі кваліфікації баскетболу 3х3
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) запросила українського арбітра В’ячеслава Слюсара обслуговувати матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи U-18 з баскетболу 3х3.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Змагання проходитимуть 4 та 5 липня в угорському Сольноку.
Фінальний турнір чемпіонату Європи U-18 з баскетболу 3х3 пройде 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені.
Окрім українця, матчі кваліфікації обслуговуватимуть ще п’ять арбітрів: з Нідерландів, Угорщини, Чехії, Швеції та Німеччини.
Нагадаємо, чоловіча збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.
У групі українці зіграють проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії. До 1/4 фіналу виходять по дві команди з групи.
Додамо, що Україна утримала позиції у світовому рейтингу баскетболу 3х3.