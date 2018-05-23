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    Українського арбітра запросили обслуговувати матчі чемпіонату Європи

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    В&rsquo;ячеслав Слюсар. Фото ФБУ - Українського арбітра запросили обслуговувати матчі чемпіонату Європи
    В’ячеслав Слюсар. Фото ФБУ

    В’ячеслав Слюсар судитиме матчі кваліфікації баскетболу 3х3

    Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) запросила українського арбітра В’ячеслава Слюсара обслуговувати матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи U-18 з баскетболу 3х3.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Змагання проходитимуть 4 та 5 липня в угорському Сольноку.

    Фінальний турнір чемпіонату Європи U-18 з баскетболу 3х3 пройде 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені.

    Окрім українця, матчі кваліфікації обслуговуватимуть ще п’ять арбітрів: з Нідерландів, Угорщини, Чехії, Швеції та Німеччини.

    Нагадаємо, чоловіча збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.

    У групі українці зіграють проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії. До 1/4 фіналу виходять по дві команди з групи.

    Додамо, що Україна утримала позиції у світовому рейтингу баскетболу 3х3.

    чемпіонат Європи українці баскетбол
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