Українці Канади вийшли на протест через участь у змаганнях у Калгарі прихильниці Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українці Канади вийшли на протест через участь у змаганнях у Калгарі прихильниці Путіна
Мешканці Калгарі не були раді бачити у місті прихильницю Путіна Саютіну

Саютіна брала участь в етапі Кубку світу, який пройшов 21-23 листопада у канадському Калгарі

Конгрес українців Канади – Відділ Калгарі провів акцію протесту через участь у змаганнях у Калгарі російської ковзанярки Олександри Саютіної, яка була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це повідомляє «Главком».

Саютіна брала участь в етапі Кубку світу, який пройшов 21-23 листопада у канадському Калгарі.

Віцепрезидентка Конгресу українців Канади – Відділ Калгарі Стефанія Романюк також повідомила «Главкому», що організація зверталася до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) та представників всіх рівнів канадського уряду щодо участі Саютіної у змаганнях у Калгарі. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Канада діаспора ковзанярський спорт спорт

