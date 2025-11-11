Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві

Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»

Олімпійська чемпіонка та прихильниця російського диктатора Володимира Путіна Ангеліна Мельникова продовжить кар'єру в Німеччині – вона представлятиме клуб TSV Tittmoning-Chemnitz у Бундеслізі. Про це повідомляє «Главком».

«У середу я вилітаю до Німеччини, щоб наприкінці тижня виступити за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz у бундеслізі», – розповіла Мельникова в коментарі російським пропагандистам.

Наступний етап жіночої гімнастичної бундесліги відбудеться 15 листопада. Ангеліна Мельникова візьме участь у змаганнях одноразово, виступивши за свій клуб в одному турі німецького чемпіонату.

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.