Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги
Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві

Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»

Олімпійська чемпіонка та прихильниця російського диктатора Володимира Путіна Ангеліна Мельникова продовжить кар'єру в Німеччині – вона представлятиме клуб TSV Tittmoning-Chemnitz у Бундеслізі. Про це повідомляє «Главком».

«У середу я вилітаю до Німеччини, щоб наприкінці тижня виступити за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz у бундеслізі», – розповіла Мельникова в коментарі російським пропагандистам.

Наступний етап жіночої гімнастичної бундесліги відбудеться 15 листопада. Ангеліна Мельникова візьме участь у змаганнях одноразово, виступивши за свій клуб в одному турі німецького чемпіонату.

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

