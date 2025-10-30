Надія українського гольфу Грінберг виборов медаль престижного турніру

17-річний спортсмен продовжує підкорювати нові вершини

Український гольфіст Лев Грінберг вдало виступив на Кубку Європи серед чоловічих клубів. Про це повідомляє «Главком».

Змагання відбувалися у період 23-25 жовтня у французькому Бордо, де зібралися представники з різних аматорських клубів. European Men’s Club Trophy – це щорічний турнір з гри на рахунок ударів (є олімпійською дисципліною гольфу), який проводиться наприкінці жовтня за участю клубів-чемпіонів з кожної країни-члена European Golf Assosiation. Це один із найстаріших чемпіонатів EGA, заснований у 1975 році. У ньому беруть участь близько 24 команд по три гравці, які змагаються протягом трьох днів, а два найкращі результати від кожної команди зараховуються до загального результату кожного дня.

Зокрема, Лев Грінберг представляв французький клуб «St-Nom-La-Bretèche». Гольфіст суттєво покращував свій результат від раунду до раунду: розпочавши з «+4» (75 ударів) у першому, він перейшов до «+2» (73 удари) у R2, і, що найважливіше, завершив третій раунд з нульовим гандикапом (71 удар). Особливо варто відзначити гру українця на другій половині поля, де він зробив «-2» та «-1» в останніх двох раундах.

З підсумковим результатом «+6» Лев розділив п'ятнадцяту позицію серед усіх вікових груп, а серед 18-річних гольфістів та молодше він став четвертим. Завдяки цьому він заробив 4,8858 бала у світовий аматорський рейтинг і зараз йде 108-м. Окрім цього, команда Грінберга стала другою у командному заліку: після першого дня «St-Nom-La-Bretèche» йшла п'ятою, після другого увійшла до трійки, а в заключний день піднялася ще на одну позицію. Окрім цього, результати юного гольфіста були зараховані в залік клуба у перший та третій день.

Лев три роки тому став другим наймолодшим гравцем, який пройшов відбір на професійному турнірі, а також першим, який коли-небудь пройшов відбір на турнір в Європі у віці 14 років, 6 місяців та 6 днів.

