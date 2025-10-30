Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Надія українського гольфу Грінберг виборов медаль престижного турніру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Надія українського гольфу Грінберг виборов медаль престижного турніру
Лев має амбіції стати першим номером світового професійного рейтингу
Джерело: Офіційний сайт Лева Грінберга

17-річний спортсмен продовжує підкорювати нові вершини

Український гольфіст Лев Грінберг вдало виступив на Кубку Європи серед чоловічих клубів. Про це повідомляє «Главком»

Змагання відбувалися у період 23-25 жовтня у французькому Бордо, де зібралися представники з різних аматорських клубів. European Men’s Club Trophy – це щорічний турнір з гри на рахунок ударів (є олімпійською дисципліною гольфу), який проводиться наприкінці жовтня за участю клубів-чемпіонів з кожної країни-члена European Golf Assosiation. Це один із найстаріших чемпіонатів EGA, заснований у 1975 році. У ньому беруть участь близько 24 команд по три гравці, які змагаються протягом трьох днів, а два найкращі результати від кожної команди зараховуються до загального результату кожного дня. 

Зокрема, Лев Грінберг представляв французький клуб «St-Nom-La-Bretèche». Гольфіст суттєво покращував свій результат від раунду до раунду: розпочавши з «+4» (75 ударів) у першому, він перейшов до «+2» (73 удари) у R2, і, що найважливіше, завершив третій раунд з нульовим гандикапом (71 удар). Особливо варто відзначити гру українця на другій половині поля, де він зробив «-2» та «-1» в останніх двох раундах.

З підсумковим результатом «+6» Лев розділив п'ятнадцяту позицію серед усіх вікових груп, а серед 18-річних гольфістів та молодше він став четвертим. Завдяки цьому він заробив 4,8858 бала у світовий аматорський рейтинг і зараз йде 108-м. Окрім цього, команда Грінберга стала другою у командному заліку: після першого дня «St-Nom-La-Bretèche» йшла п'ятою, після другого увійшла до трійки, а в заключний день піднялася ще на одну позицію. Окрім цього, результати юного гольфіста були зараховані в залік клуба у перший та третій день. 

Лев три роки тому став другим наймолодшим гравцем, який пройшов відбір на професійному турнірі, а також першим, який коли-небудь пройшов відбір на турнір в Європі у віці 14 років, 6 місяців та 6 днів. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: гольф спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мохамед Самак рік вдавав з себе невинного
Жахливий злочин: єгипетський спортсмен убив свою дружину
Сьогодні, 20:17
Кубок світу з боксу відбудеться у Грейтер Нойді (Індія)
Став відомий склад збірної України з боксу, який візьме участь у Кубку світу
Сьогодні, 16:08
Найкращим результатом для «Баркому-Кажанів» у польській лізі було дванадцяте місце два роки тому
«Барком-Кажани» оформили першу перемогу сезону польської Плюс-ліги
Вчора, 00:54
Ткач завершив сезон серед найкращих спортсменів Європи у швидкісному скелелазінні
Ткач став бронзовим призером Кубка Європи зі скелелазіння 2025 року
27 жовтня, 18:08
Вероніка Степанова здобула олімпійське золото у 2022 році
«Путін – мій президент». Російська лижниця відреагувала на недопуск до Олімпіади
22 жовтня, 08:53
Яскраво виступили наші юніори
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
21 жовтня, 16:21
Світлана Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках
ГУР опублікував нові дані про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну
20 жовтня, 11:07
У фіналі українець відправив суперника у технічний нокаут
Слєсарєв здобув золото чемпіонату Європи (U19) з боксу
10 жовтня, 10:11
Мадоніч здобула дві нагороди у Литві
Юна яхтсменка Мадоніч стала призеркою міжнародної регати у Литві
9 жовтня, 14:10

Новини

Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення
Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення
Надія українського гольфу Грінберг виборов медаль престижного турніру
Надія українського гольфу Грінберг виборов медаль престижного турніру
НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm
НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm
Жахливий злочин: єгипетський спортсмен убив свою дружину
Жахливий злочин: єгипетський спортсмен убив свою дружину
Стали відомі всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу
Стали відомі всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу
Зіркові японські борчині візьмуть участь у пропагандистському турнірі у Росії
Зіркові японські борчині візьмуть участь у пропагандистському турнірі у Росії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua