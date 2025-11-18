Слідами Сімон. Компанія багаторазового призера Олімпіад спричинила аферу

Лево за час своєї кар'єри встановив світовий рекорд на дистанції 100 м вільним стилем на короткій воді, який тримався понад декаду

Наразі триває розслідування щодо ролі Лево в обмані

Чотириразовий олімпійський призер та колишній світовий рекордсмен у плаванні, француз Аморі Лево, опинився в епіцентрі криптовалютного скандалу, де його звинувачують у шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SwimSwam.

Ситуація стосується платформи Spantale, яку Лево запустив у 2021 році як спонсорський інструмент для об’єднання спортсменів та їхніх прихильників за допомогою власної цифрової валюти – AEL Token. Суть претензій виникла після інвестиції в розмірі 100 тисяч євро, здійсненої родиною молодого вершника в серпні 2021 року для придбання шести мільйонів токенів за зниженою ціною. Хоча на початку 2022 року онлайн-портфель інвесторів відображав вартість близько 2,5 мільйона євро, їхні кошти були заблоковані, а протягом наступних місяців токени знецінилися.

Інвестори оскаржили діяльність платформи, називаючи всю схему аферою та стверджуючи, що їх обікрали. Вони наполягають, що Spantale ніколи не існувала в реальному вигляді, а токени не мали жодної корисності та вартості. Також вони наголошують на тому, що Лево начебто обіцяв повне повернення коштів, якщо вартість токена не досягне певного рівня. Ситуацію ускладнює і те, що гроші були переказані на банківський рахунок компанії-банкрута «Amaury Leveaux», яка була офіційно ліквідована ще в грудні 2020 року.

Сам Аморі Лево, який здобув олімпійське золото та два срібла в Пекіні-2008 та Лондоні-2012, відкидає свою вину, стверджуючи, що він сам є жертвою шахрайства з боку криптовалютної компанії, відповідальної за технічну розробку токена. За словами плавця, платформа була реальною, проте він не мав контролю над механікою токена. Він пояснює, що токен мав бути знятим з продажу протягом визначеного періоду, але з незрозумілих причин був проданий саме в цей період блокування. Це спричинило обвал ліквідності та різке падіння ціни. Попри подану інвесторами заяву, паризька прокуратура поки що не висунула Лево офіційних кримінальних обвинувачень.

Нагадаємо, що французька біатлоністка, 10-разова чемпіонка світу, срібна призерка Олімпійських ігор Жюлія Сімон підозрювалася в крадіжці грошей та особистих речей у своїх партнерів зі збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Вона прийняла звинувачення та була відсторонена від першого етапу Кубка світу, який пройде наступного тижня.