Пішов з життя 19-річний британський вершник

29 жовтня спортсмен брав участь у змаганнях у Ноттінгемі, а в четвер мав взяти участь у двох забігах у Челмсфорді

Британський вершник Томмі Джейкс помер у себе вдома на 20-му році життя. Про це повідомила Асоціація професійних жокеїв, інформує «Главком».

«З глибокою скорботою ми повідомляємо про смерть Томмі Джейкса, який трагічно загинув у себе вдома сьогодні вранці поруч з Ньюмаркетом. Томмі був коханим сином і братом, а також популярним членом гоночної команди Джорджа Бугі. Його батьки, Джеремі і Тоні, просять поважати їхнє приватне життя в цей жахливий час», – повідомила Асоціація професійних жокеїв.

Зазначається, що у середу Джейкс брав участь у змаганнях у Ноттінгемі, а в четвер мав взяти участь у двох забігах у Челмсфорді.

