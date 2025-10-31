Головна Спорт Новини
Пішов з життя 19-річний британський вершник

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пішов з життя 19-річний британський вершник
Томмі Джейкса трагічно загинув у себе вдома
фото: Sky Sports Racing

29 жовтня спортсмен брав участь у змаганнях у Ноттінгемі, а в четвер мав взяти участь у двох забігах у Челмсфорді

Британський вершник Томмі Джейкс помер у себе вдома на 20-му році життя. Про це повідомила Асоціація професійних жокеїв, інформує «Главком».

«З глибокою скорботою ми повідомляємо про смерть Томмі Джейкса, який трагічно загинув у себе вдома сьогодні вранці поруч з Ньюмаркетом. Томмі був коханим сином і братом, а також популярним членом гоночної команди Джорджа Бугі. Його батьки, Джеремі і Тоні, просять поважати їхнє приватне життя в цей жахливий час», – повідомила Асоціація професійних жокеїв.

Зазначається, що у середу Джейкс брав участь у змаганнях у Ноттінгемі, а в четвер мав взяти участь у двох забігах у Челмсфорді.

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

