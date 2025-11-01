Головна Спорт Новини
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans
Розенталс є вихідцем з Латвії і представляв Велику Британію на престижних міжнародних змаганнях
Джерело: Paddle UK

Спортсмену, найімовірніше, не вдасться потрапити на Олімпійські Ігри 

Британська федерація веслування ухвалила рішення про дворічну дискваліфікацію для каноїста Куртса Адамса Розенталса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Причиною стало розміщення 23-річним спортсменом «відвертого» відео на своєму публічному Instagram-акаунті у березні, на якому він, за висновками комісії, здійснює «сексуальний акт» у літаку. Paddle UK підтвердила, що це порушення стосується політики щодо непристойної, образливої чи аморальної поведінки та образливого використання соціальних мереж. 

Діяльність каноїста Куртса Адамса Розенталса зі створення контенту на OnlyFans та в соціальних мережах, яка призвела до його дискваліфікації, була мотивована гострою фінансовою необхідністю, спричиненою недостатнім фінансуванням його спортивної кар'єри та складними життєвими обставинами. Він стверджував, що річного гранту у 16 000 фунтів стерлінгів від федерації було аж ніяк не достатньо для покриття витрат на оренду, подорожі та їжу, особливо зважаючи на те, що він не мав батьківської фінансової підтримки, як більшість інших спортсменів. Через постійні фінансові труднощі він не міг дозволити собі переїхати до Лондона для тренувань і був змушений постійно долати відстань зі Східного Мідлендсу. Він протиставив своє річне фінансування від федерації доходам понад у понад 100 тисяч фунтів, заробленим на відео у платформі, що вперше дозволило йому самостійно фінансувати тренування та допомагати родині. 

Британець був відсторонений у квітні цього року, а зараз внаслідок дискваліфікації був виключений з «Програми світового класу», яка концентрується на підтримці перспективних кандидатів на участь в Олімпійських Іграх-2028 та 2032. Розенталс був включений у неї через срібло на молодіжному чемпіонаті світу-2023 з веслувального слалому, де він став другим у каное-одиночці та командній першості.

Спортсмен наголосив, що не шкодує про вчинок: «Це був перший раз, коли я зміг подарувати мамі щось приємне після того, як вона пожертвувала всім, щоб я міг реалізувати свою мрію. І це сталося завдяки божевільним відео, таким як те, за яке мене забанили.Я побачив прямий зв'язок між тим, що я знімав такі відео, і поліпшенням мого життя. Тож я був у такому стані, коли розумів, що все, що мені потрібно робити, щоб продовжувати це, — це продовжувати знімати такі відео. Ми живемо в божевільному світі».

Нагадаємо, що журналісти знайшли профіль на OnlyFans у росіянки, яка на Олімпіаді-2024 змагалася за Кіпр. Користувачі сервісу OnlyFans могли отримати доступ до 3 відео та 75 фото з оголеною Куліченко. 


 

