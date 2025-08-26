Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українці судитимуть гру Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
Головним арбітром гри «Віртус» (Сан-Марино) – «Брейдаблік» (Ісландія) виступить Микола Балакін

На матчі «Віртус» (Сан-Марино) – «Брейдаблік» (Ісландія) працюватиме українська суддівська бригада

Українські арбітри працюватимуть на матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

На матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/2026 «Віртус» (Сан-Марино) – «Брейдаблік» (Ісландія), який відбудеться 28 серпня в Серравалле, працюватиме українська суддівська бригада.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман.

За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревінський та Дмитро Панчишин.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій Микола Балакін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
14 серпня, 14:26
«Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу»
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
13 серпня, 08:35
Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
8 серпня, 20:52
Ярмоленко: У нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
6 серпня, 09:53
Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році
Ексарбітр ФІФА помер під час проходження тесту на витривалість: деталі трагедії
5 серпня, 13:25
Гру «Динамо» – «Пафос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ»
«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів
5 серпня, 10:30
Клітка з папугою на трибунах стадіону в Тернополі
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
3 серпня, 22:29
Гру «Санта Колома» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 13:41
Іван Соловйов: Повернувся до Росії, і деякі речі поки що взагалі не вкладаються в голові
Футболіст з РФ поскаржився на російську молодь, яка матюкається та зловживає алкоголем
29 липня, 14:54

Новини

Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу
Російська лучниця, яка незаконно відвідувала Крим, отримала допуск до участі у чемпіонаті світу
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
12K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
11K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4547
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4141
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua