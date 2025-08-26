Українці судитимуть гру Ліги конференцій

На матчі «Віртус» (Сан-Марино) – «Брейдаблік» (Ісландія) працюватиме українська суддівська бригада

Українські арбітри працюватимуть на матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

На матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/2026 «Віртус» (Сан-Марино) – «Брейдаблік» (Ісландія), який відбудеться 28 серпня в Серравалле, працюватиме українська суддівська бригада.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман.

За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревінський та Дмитро Панчишин.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.