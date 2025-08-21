Головна Спорт Новини
«Шахтар» зіграв внічию з «Серветтом» у першому матчі плей-оф відбору Ліги конференцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Шахтар» зіграв внічию з «Серветтом» у першому матчі плей-оф відбору Ліги конференцій
Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у Швейцарії
фото: ФК Шахтар

Матч завершився з рахунком 1:1

Сьогодні, 21 серпня донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта», повідомляє «Главком».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок вже на восьмій хвилині, а після подачі з кутового Ламін Фомбу забив ударом головою. «Гірники» мали чимало моментів і виконали 24 удари по воротах, але зрівняти змогли лише у другому таймі.

На 73-й хвилині Валерій Бондар після подачі з кутового відправив м'яч у ворота суперника також ударом головою.

«Шахтар» повністю контролював гру за кількістю атак і ударів, тоді як Серветт пробив по воротах лише двічі, і один із цих ударів став результативним.

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у Швейцарії.

Нагадаємо, «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

Донецький клуб розпочав єврокубкову кампанію з першого раунду, здолавши фінський «Ільвес» з загальним рахунком 6:0. У другому раунді «гірники» обіграли турецький «Бешикташ» і вийшли до третього етапу, де їхнім суперником став «Панатінаїкос». 

Читайте також:

Теги: Валерій Бондар ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій







