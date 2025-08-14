Головна Спорт Новини
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА

Пономарьов: У країні грошей до бісової матері, а пенсії підняти не можуть

Легендарний радянський та російський футболіст Володимир Пономарьов розкритикував низький рівень пенсійних виплат у Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Вважаю, нинішні пенсії у Росії несправедливими. З них половина йде на комірне – це неприйнятно. На життя залишаються копійки. Як виживати пенсіонерам? Середня пенсія в Росії має бути бодай тисяч 50 (приблизно $500). На ці гроші можна більш-менш жити. Звичайно, у ресторани пенсіонери не ходитимуть і гарний одяг купити не зможуть, але це нормальна сума», – сказав Пономарьов.

Він також вважає, що проблеми з пенсіями у Росії мають вирішуватися на урядовому рівні.

«Як виправити ситуацію? Це можна зробити, але такі питання мають порушуватися на рівні уряду. У країні грошей до бісової матері, а пенсії підняти не можуть. А нашим пенсіонерам, на жаль, доводиться працювати і в магазинах завжди дивитися на ціни. Ось така система державного забезпечення», – сказав ексфутболіст.

85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА. Він зіграв 25 матчів за збірну СРСР.

У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на чемпіонаті світу. Цей результат став найкращим досягненням на Мундіалях в історії радянського футболу. Тоді на чемпіонаті світу 1966 року Пономарьов зіграв у 5 поєдинках.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

