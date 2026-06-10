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Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки
Серена Вільямс є однією з найкращих тенісисток сучасності
фото: WTA

Володарка 23 турнірів серії Грендслем нагадала, що вона є чудовою парною гравчинею

Через чотири роки після офіційного оголошення про завершення кар'єри легендарна американська тенісистка Серена Вільямс знову вийшла на корт і здобула перемогу в першому колі парного розряду на трав'яному турнірі WTA 500 в лондонському Queen's Club. Про це повідомляє «Главком».

Деталі поєдинку

Партнеркою 44-річної гравчині стала 19-річна канадська сенсація Вікторія Мбоко, яка зараз посідає дев'яту сходинку світового рейтингу в одиночному розряді. Попри різницю у віці у чверть століття, тенісистки продемонстрували дивовижне взаєморозуміння, граючи разом уперше в кар'єрі.

У стартовому поєдинку американсько-канадський дует, який отримав від організаторів спеціальне запрошення, зустрівся з третіми сіяними турніру – Ніколь Меліхар-Мартінес із США та Ерін Рутліфф із Нової Зеландії. Для Вільямс це був перший офіційний матч за останні 1375 днів після поразки на US Open 2022 року, тому на трибунах панував неймовірний ажіотаж. 

Стартовий сет активніше розпочали саме Вільямс та Мбоко, які швидко повели в рахунку 4:1. Проте досвідчені суперниці змогли вирівняти ситуацію та перевели гру на тайбрейк, де американка та канадка влаштували справжній розгром, забравши його з рахунком 7:2. У вирішальній другій партії ключовим став шостий гейм. За рахунку 3:2 новоспечений дует перехопив ініціативу, виграв три гейми поспіль та довершив матч упевненою перемогою 6:2. За цим історичним моментом із трибун пильно спостерігали чоловік Вільямс Алексіс Оганян та їхні дві маленькі доньки, Олімпія та Адіра, які стали головною мотивацією для цього виступу.

Реакція Вільямс на перемогу

Після матчу Серена Вільямс не приховувала емоцій і зазначила, що їй було надзвичайно весело грати з Вікторією, на яку вона могла повністю покластися у найважливіші моменти зустрічі. Коментуючи причини свого несподіваного рішення взяти до рук ракетку, легенда з посмішкою зізналася, що їй просто не було чим зайнятися і вона банально втомилася сидіти вдома, а оскільки її діти влітку не ходять до школи, то вона вирішила скористатися цією можливістю.

Цей успішний старт миттєво породив хвилю розмов про можливу участь 23-разової чемпіонки турнірів Grand Slam у Вімблдоні, який розпочнеться наприкінці червня. Сама ж Вільямс поки стримано коментує плани на одиночний розряд, наголошуючи на парних виступах, де її наступною зупинкою стане турнір у Берліні. Попри це, її поточна форма вже довела, що королева тенісу здатна дивувати навіть після чотирьох років перебування на пенсії.

Нагадаємо, що Серена Вільямс пояснила, чому повертається у теніс після чотирирічної паузи

Теги: теніс Серена Вільямс

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