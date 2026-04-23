Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон

Людмила вже заговорила про Олімпіаду-2028

Олімпійська призерка та лідерка збірної України з веслування на каное Людмила Лузан прокоментувала початок сезону і оприлюднила цілі на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що розповіла Лузан

Лузан переможно розпочала сезон на Кубку України, що відбувся в Умані. Чинна чемпіонка світу впевнено перемогла на обох дистанціях – 200 та 500 метрів в особистих стартах і в каное-двійці з Анастасією Рибачок, яка повернулася до змагань після народження дитини.

Після переможного початку змагального року Лузан розповіла про плани на сезон.

«На перші місця ми зараз ставимо олімпійські дистанції: одиночку 200 м та двійку 500 м. Зараз будемо виборювати ліцензію, відбуватися це буде два роки, тому ми маємо бути в рейтингу в п'ятірці. Будемо робити акцент на цих дистанціях.

Можливо, від одиночок (500 м), або двійок (200 м) будемо відмовлятися, щоб краще підготуватися до стартів, бо їх зараз буде більше. Раніше у нас було три міжнародних старти, а зараз буде п'ять. Тому будемо планувати вже після цих змагань і думати.

Можливо, на чемпіонат світу я знову захочу вийти на всі дистанції, відчую, що можу – не хочу загадувати. Є велике бажання працювати, відчуваю, що можу і мені це в задоволення. Тому працюємо.

Звісно, я знала, що Анастасія Рибачок повертається і горить неймовірним бажанням знову повертатися в двійку. В неї також є така мрія – олімпійське золото. Тому ми розуміли, що багато що вирішиться саме на Кубку України після нашого виступу.

Анастасія показала дуже хороший результат, за пів року підготувалася після народження донечки. Тому вона – великий молодець і виборола повернення у цю двійку. Будемо працювати. Сезон лише розпочався, і я думаю, ми можемо показувати в сезоні гарні результати.

Якою є головна ціль на сезон? Виборювати ліцензію на Олімпіаду. Хотілося б перемагати на всіх змаганнях, де ми будемо, але на першому плані – ліцензія. Бути в хорошому рейтингу, аби ми вже спокійно, маючи ліцензію, собі готувалися до Олімпійських ігор. Тому ставимо саме цю основну ціль», – сказала Лузан.

Додамо, що згідно нової системи, відбір на Олімпіаду відбуватиметься за рейтингом замість одного відбіркового чемпіонату світу. Тож змагальний 2026 рік стане першим із двох ключових етапів відбору на Ігри у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, минулого року Людмила Лузан здобула чотири золота Чемпіонату світу у Мілані: у каное-одиночці на 200 м та 500 м та у каное-двійці на 200 м та 500 м.