Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон

glavcom.ua
Людмила Лузан переможно розпочала сезон на Кубку України в Умані
Людмила вже заговорила про Олімпіаду-2028

Олімпійська призерка та лідерка збірної України з веслування на каное Людмила Лузан прокоментувала початок сезону і оприлюднила цілі на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що розповіла Лузан

Лузан переможно розпочала сезон на Кубку України, що відбувся в Умані. Чинна чемпіонка світу впевнено перемогла на обох дистанціях – 200 та 500 метрів в особистих стартах і в каное-двійці з Анастасією Рибачок, яка повернулася до змагань після народження дитини.

Після переможного початку змагального року Лузан розповіла про плани на сезон.

«На перші місця ми зараз ставимо олімпійські дистанції: одиночку 200 м та двійку 500 м. Зараз будемо виборювати ліцензію, відбуватися це буде два роки, тому ми маємо бути в рейтингу в п'ятірці. Будемо робити акцент на цих дистанціях.

Можливо, від одиночок (500 м), або двійок (200 м) будемо відмовлятися, щоб краще підготуватися до стартів, бо їх зараз буде більше. Раніше у нас було три міжнародних старти, а зараз буде п'ять. Тому будемо планувати вже після цих змагань і думати.

Можливо, на чемпіонат світу я знову захочу вийти на всі дистанції, відчую, що можу – не хочу загадувати. Є велике бажання працювати, відчуваю, що можу і мені це в задоволення. Тому працюємо.

Звісно, я знала, що Анастасія Рибачок повертається і горить неймовірним бажанням знову повертатися в двійку. В неї також є така мрія – олімпійське золото. Тому ми розуміли, що багато що вирішиться саме на Кубку України після нашого виступу.

Анастасія показала дуже хороший результат, за пів року підготувалася після народження донечки. Тому вона – великий молодець і виборола повернення у цю двійку. Будемо працювати. Сезон лише розпочався, і я думаю, ми можемо показувати в сезоні гарні результати.

Якою є головна ціль на сезон? Виборювати ліцензію на Олімпіаду. Хотілося б перемагати на всіх змаганнях, де ми будемо, але на першому плані – ліцензія. Бути в хорошому рейтингу, аби ми вже спокійно, маючи ліцензію, собі готувалися до Олімпійських ігор. Тому ставимо саме цю основну ціль»,  – сказала Лузан.

Додамо, що згідно нової системи, відбір на Олімпіаду відбуватиметься за рейтингом замість одного відбіркового чемпіонату світу. Тож змагальний 2026 рік стане першим із двох ключових етапів відбору на Ігри у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, минулого року Людмила Лузан здобула чотири золота Чемпіонату світу у Мілані: у каное-одиночці на 200 м та 500 м та у каное-двійці на 200 м та 500 м.

Читайте також

Парвіз Насібов разом з дружиною Оленою та сином Алі
«За усіма моїми успіхами стоїть дружина». Парвіз Насібов – про олімпійську мрію, війну та родину
16 квiтня, 12:31
Скелетоніст Владислав Гераскевич залишився непохитним під час конфлікту з МОК
Батько Гераскевича розповів, як виникла ідея «шолома пам'яті»
24 березня, 18:32
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»
Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії
25 березня, 18:44
Тепер тільки біологічні жінки мають право брати участь у жіночих змаганнях під егідою МОК
МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях
26 березня, 15:31
Мандзин: Я їхав на Олімпіаду як конкурентоспроможна особистість
Біатлоніст Мандзин: Їхав на Олімпіаду не для того, щоб просто взяти участь
27 березня, 11:51
Михайло Гераскевич: Якщо хтось платить такі гроші, то, мабуть, ми десь дуже боляче комусь наступили
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів
27 березня, 12:17
Трамп схвально відгукнувся про рішення МОК
Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді
27 березня, 12:58
Загиблий працював у ТЦК пів року
Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: що відомо про Олега Авдєєва
2 квiтня, 19:52
Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
17 квiтня, 12:59

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
