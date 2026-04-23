Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Кандидатуру Хедегарта у головній норвезькій збірній підтримали чимало титулованих спортсменів
фото: Reuters

Ейнар Хедегарт пішов назустріч пропозиції біатлонної федерації Норвегії

Дворазовий олімпійський чемпіон 2026 року з лижних гонок, норвежець Ейнар Хедегарт, оголосив про сенсаційне повернення у біатлон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nettavisen. 

Деталі повернення

Це рішення стало результатом тривалих переговорів із національною федерацією, які завершилися компромісом лише через кілька днів після того, як спортсмен публічно заявляв про намір залишитися в лижах. Ситуація розвивалася стрімко: ще в понеділок, 20 квітня, Хедегарт планував продовжувати лижну кар'єру, оскільки біатлонна збірна Норвегії не гарантувала йому місце в основному складі. Проте згодом сторони дійшли згоди – наступний сезон він проведе, тренуючись із командою Б під керівництвом Андерса Евербю. Такий формат підготовки дозволив атлету змінити пріоритети та повернутися до виду спорту, в якому він починав свій шлях як чемпіон світу серед юніорів.

Сам Хедегарт налаштований максимально амбітно і не приховує впевненості у своїх силах: «Я переконаний, що вже наступного сезону можу виграти окрему гонку – і повністю беру відповідальність за ці слова. Але за два роки матиму більше часу, щоб стати стабільнішим у стрільбі й, сподіваюся, поборотися за перемогу в загальному заліку».

Кар'єра Хедегарта в лижних гонках

На нещодавній Олімпіаді-2026 Хедегарт підтвердив статус одного з найшвидших лижників планети, здобувши дві золоті нагороди в естафеті та командному спринті. Тепер головним викликом для норвежця стане адаптація його феноменальної швидкості до специфіки біатлонної стрільби, що в перспективі може зробити його одним із найнебезпечніших конкурентів у боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Нагадаємо, що триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Вальнес став професійним футболістом. 29-річний олімпійський чемпіон підписався у клуб «Меллембюгд», який виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Норвегії. Попри цей новий виклик, Вальнес не збирається завершувати успішну кар'єру в лижних гонках або відсувати її на другий план.

Теги: біатлон лижний спорт Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підручний заявив, що виступатиме поки буде корисний команді
Український біатлоніст Підручний розповів, скільки ще планує виступати
18 квiтня, 14:31
Оксана Хвостенко розповіла про зміни у складі жіночої збірної України з біатлону та цілі на сезон
«Напруги не відчуваю». Хвостенко – про перші кроки на чолі жіночої збірної України з біатлону
16 квiтня, 14:55
Віталій Мандзин увійшов до основної збрної України з біатлону на наступний сезон
Збірна Україна з біатлону затвердила склад на наступний сезон
16 квiтня, 13:00
Новий старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов (ліворуч) поруч з президентом ФБУ Іваном Крульком
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
16 квiтня, 11:03
Олександра та Анастасія Меркушині показалися на одній з ковзанок після кінця сезону 2025/2026
«На льоду з короткою програмою». Відомі біатлоністки вразили навичками фігурного катання
2 квiтня, 20:10
Михайло Гераскевич: Якщо хтось платить такі гроші, то, мабуть, ми десь дуже боляче комусь наступили
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів
27 березня, 12:17
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»
Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії
25 березня, 18:44
Том Брейді є легендарним гравцем в американський футбол, який є одним з найбільш медійних зірок спорту США
Найкращий гравець в історії американського футболу відмовився виступати на Олімпіаді-2028
24 березня, 15:59
Діггінс минулого місяця впала під час першої гонки Олімпійських ігор 2026
Легенда світових лижних перегонів упала у своїй прощальній гонці
23 березня, 18:25

Новини

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua