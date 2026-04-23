Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон

Ейнар Хедегарт пішов назустріч пропозиції біатлонної федерації Норвегії

Дворазовий олімпійський чемпіон 2026 року з лижних гонок, норвежець Ейнар Хедегарт, оголосив про сенсаційне повернення у біатлон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nettavisen.

Деталі повернення

Це рішення стало результатом тривалих переговорів із національною федерацією, які завершилися компромісом лише через кілька днів після того, як спортсмен публічно заявляв про намір залишитися в лижах. Ситуація розвивалася стрімко: ще в понеділок, 20 квітня, Хедегарт планував продовжувати лижну кар'єру, оскільки біатлонна збірна Норвегії не гарантувала йому місце в основному складі. Проте згодом сторони дійшли згоди – наступний сезон він проведе, тренуючись із командою Б під керівництвом Андерса Евербю. Такий формат підготовки дозволив атлету змінити пріоритети та повернутися до виду спорту, в якому він починав свій шлях як чемпіон світу серед юніорів.

Сам Хедегарт налаштований максимально амбітно і не приховує впевненості у своїх силах: «Я переконаний, що вже наступного сезону можу виграти окрему гонку – і повністю беру відповідальність за ці слова. Але за два роки матиму більше часу, щоб стати стабільнішим у стрільбі й, сподіваюся, поборотися за перемогу в загальному заліку».

Кар'єра Хедегарта в лижних гонках

На нещодавній Олімпіаді-2026 Хедегарт підтвердив статус одного з найшвидших лижників планети, здобувши дві золоті нагороди в естафеті та командному спринті. Тепер головним викликом для норвежця стане адаптація його феноменальної швидкості до специфіки біатлонної стрільби, що в перспективі може зробити його одним із найнебезпечніших конкурентів у боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Нагадаємо, що триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Вальнес став професійним футболістом. 29-річний олімпійський чемпіон підписався у клуб «Меллембюгд», який виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Норвегії. Попри цей новий виклик, Вальнес не збирається завершувати успішну кар'єру в лижних гонках або відсувати її на другий план.