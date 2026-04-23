Організатори Олімпіади-2028 продали понад чотири мільйони квитків у першій фазі

Для тих, хто не встигнув придбати квитки на Олімпіаду, є можливість зробити це до кінця липня

У продажі квитків організатори помітили цікаву закономірність

Організатори Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі відзвітували про приголомшливий успіх першого етапу продажу квитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC Los Angeles.

Перевершення показників Парижа

За офіційними даними, було реалізовано понад чотири мільйони квитків, що перевищує показники аналогічного етапу попередньої Олімпіади в Парижі, де їх було продано 3,5 млн. Генеральний директор Рейнольд Гувер назвав таку ситуацію історичною, зазначивши, що попит спостерігається у 85 країнах світу, а найактивнішими міжнародними ринками стали Велика Британія, Канада, Японія та Мексика.

Особливістю цього продажу став ажіотаж навколо жіночих дисциплін: квитки на жіночі сесії розкуповували швидше, ніж на чоловічі. Найпопулярнішими видами спорту серед жінок виявилися волейбол, спортивна гімнастика та футбол. Очікується, що ігри 2028 року стануть першими в історії, де кількість атлеток перевищить кількість атлетів. Крім того, повний аншлаг спостерігався на нових для програми видах спорту – флаг-футболі, лакросі, софтболі та сквоші, на які було розпродано квитки в перші ж дні.

Для мешканців Лос-Анджелеса та Оклахоми-Сіті, де також пройдуть змагання, діяв ексклюзивний попередній продаж. Організатори повідомили, що 95% квитків вартістю до 100 доларів було викуплено саме місцевими вболівальниками, а близько 500 000 квитків було реалізовано за спеціальною ціною 28 доларів. Але не обійшлося без критики: деякі жителі скаржилися на високі додаткові збори та обмежену кількість найдешевших пропозицій під час реєстрації.

Ще один шанс потрапити до США на головний спортивний форум

Для тих, хто не встиг придбати квитки в квітні, відкрилася реєстрація на другий етап, яка триватиме до 22 липня. Сам продаж розпочнеться в серпні 2026 року. Кожен обраний учасник зможе придбати до 12 квитків на олімпійські події (з лімітом у чотири квитки на церемонії відкриття та закриття), а також додатково 12 квитків на футбольний турнір.

