Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028

Сербський тенісист після здобуття Кар'єрного Золотого шлему все одно розглядає участь у спортивному форумі

38-річний тенісист Новак Джокович підтвердив свій намір взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Важливість Олімпіад для Джоковича

Для сербського тенісиста Лос-Анджелес може стати шостою Олімпіадою в кар'єрі. Під час церемонії Laureus World Sports Awards він зазначив, що можливість представляти свою країну та носити кольори національного прапора є унікальним досвідом, який не може дати жодна інша подія. Попри те, що два роки до старту здаються тривалим терміном на нинішньому етапі його шляху, Джокович розглядає США як ідеальне місце для завершення професійної кар'єри під прапором Сербії.

Тріумф на Олімпіаді-2024 у Парижі став для Новака Джоковича найвизначнішим моментом у житті. Перемога на ґрунтових кортах Ролан Гаррос у віці 37 років у фіналі проти Карлоса Алькараса дозволила йому нарешті здобути омріяне золото та завершити кар'єрний «Золотий шлем» кар'єри. Сам Джокович зізнається, що переглядав кадри того переможного матчу мільйони разів разом зі своїми дітьми та родиною. Зараз золота медаль зберігається в надійному місці у його батька, який опікується всіма трофеями сина, але саме ця нагорода вважається найважливішим досягненням з огляду на вік, у якому вона була виборона.

Це стало реваншем після 2021 року, де Джокович йшов на Золотий шолом у межах одного сезону, що підкорювалося лише Штеффі Граф, але поступився у півфіналі Олександру Зверєву.

Рекорди Джоковича

У червні 2025 року серб став лише третім чоловіком в історії, який зумів виграти 100 титулів на рівні ATP Tour, а на початку 2026 року він дійшов до свого рекордного 38-го фіналу турнірів Grand Slam на Australian Open. Наразі його головною спортивною метою залишається 25-й титул Великого шлему, який зробить його абсолютним лідером в історії тенісу серед чоловіків та жінок.

Нагадаємо, що Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP.