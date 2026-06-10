Тед Лассо по-норвезьки. Очільником Лижної федерації Норвегії став футбольний тренер

Рогер Фіньюр зацікавив виборчий комітет своїми лідерськими якостями

В одній з країн-лідерок лижного спорту, Норвегії, сталися важливі зміни: новим президентом лижної федерації обрано 53-річного Рогера Фіньюра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nettavisen.

Неочікуваний вибір очільника

Відповідне рішення ухвалили делегати національного лижного конгресу під час засідання в Осло. На цій посаді уродженець фюльке Фіннмарк замінив Туве Мо Дюрхауг, яка очолювала організацію з 2022 року. Новообраний очільник керуватиме головною зимовою федерацією країни щонайменше до літа 2030 року.

Постать Фіньюра добре відома всій Норвегії, проте його популярність пов'язана не з лижними перегонами чи стрибками з трампліна або фристайлом, а з великим футболом. Протягом тривалого часу він працював головним тренером жіночої національної збірної Норвегії з футболу, а до останнього часу обіймав посаду виконавчого директора футбольного округу Фіннмарк.

Попри футбольну спеціалізацію, спеціаліст має солідний досвід функціонера і в зимових видах спорту на локальному рівні. Він тривалий час працював заступником голови правління та очільником комітету лижних перегонів у своєму рідному регіональному окрузі.

Мотивація вибору Фіньюра

Представники комітету підкреслили, що кандидатуру Фіньюра обрали завдяки його унікальному вмінню згуртувати людей, створювати потужні команди та заряджати енергією як на спортивній арені, так і поза її межами. Сам новоспечений президент емоційно відреагував на своє призначення, зазначивши, що лижі та футбол завжди займали особливе місце в його серці, а приклад його батька, який свого часу власноруч будував освітлену лижну трасу в селищі Ексфьорд, навчив його цінувати волонтерство і працю заради суспільства.

Перед новим менеджментом стоять серйозні виклики щодо збереження світового лідерства Норвегії у зимових дисциплінах, залучення додаткових спонсорських коштів та реформування системи підготовки молодих кадрів у регіонах.

Аналогії з «Тедом Лассо»

Призначення Рогера Фіньюра вже викликало асоціації з популярним серіалом «Тед Лассо». Як і головний герой телевізійної історії, новий очільник Норвезької лижної федерації здобув популярність завдяки роботі у футболі, а тепер отримав посаду в іншому виді спорту.

Однак на відміну від героя серіалу, Фіньюр не є повністю сторонньою людиною для лижного спорту, адже, як раніше зазначалося, він працював як функціонер у лижному спорті на локальному рівні. Водночас на новій посаді 53-річний норвежець не займатиметься тренерською діяльністю, а відповідатиме за управління всією федерацією.

Нагадаємо, що поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії.