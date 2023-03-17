Перше «золото» Кубка світу в історії з артистичного плавання: українка очолила п’єдестал (відео)

Марта Фєдіна здобула золоту медаль на першому етапі Кубка світу

Українська спортсменка Марта Фєдіна очолила п’єдестал, представивши на Кубку світу технічну програму. Про це заявляє Національний олімпійський комітет та олімпійська команда у своєму телеграм-каналі.

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«Золотом відкриває міжнародний сезон збірна України з артистичного плавання! Марта Фєдіна зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у технічному соло і таким чином принесла нашій збірній першу нагороду Кубка світу, що стартував сьогодні у канадському Маркемі», – йдеться у повідомленні.

скріншот з трансляції

Цього року вперше в історії відбувся Кубок світу з артистичного плавання серед жінок-одиночниць у технічній програмі. У старті змагалися десять спортсменок. Марта Фєдіна виступала під 7 номером.

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Українка виступала з програмою «Чарівна скрипка», за яку отримала 245.2917 бали. Це на два з половиною бали більше, ніж у срібної призерки з Японії Юкіко Інуі.

Нагадаємо, що нещодавно донецький Шахтар припинив боротьбу за трофей Ліги Європи у 1/8 фіналу.