Мер Львова розповів, чому «Карпати» ще в Димінського



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Садовий дав старт процесу розбудови народної команди

Мер Львова Андрій Садовий заспокоїв громадськість та відповів нетерплячому менедженту ФК «Карпати»

Вранці 18 лютого «Карпати» зробили заяву, що чекають – не дочекаються, щоб їх врятували від попереднього власника, який занедбав славну колись команду. Зазначалось, що клуб все підготував, а за документами й корпоративними правами ніхто не приходить. Здійнялась легка паніка, яку довелося «гасити» меру. Той якраз відкривав медзаклад у Брюховичах та був доступний для питань журналістів.

Виявилось, що міська влада не хоче, щоб їй втюхали «кота у мішку», тому спочатку хоче роздивитися, що то взагалі таке – ФК «Карпати».

«У березні заплановані збори акціонерів, які вже не проводились 8 років. На цих зборах мають бути прийняті дуже важливі рішення, тому що давно розглядається варіант створення народної команди, як це є у «Барселоні», в багатьох португальських клубах. Якщо футбольний клуб буде готовий до цього, то думаю, знайдеться багато людей, які захотіли б долучитися до процесу», - пояснив мер міста.

Ба більше, Садовий каже, що не збирається брати клуб на баланс міста, натомість пропонується цікавий челендж – львівські вболівальники отримають змогу показати власну небайджуість та стати «сосьос».

«Будемо думати над тим, як виходити з кризової ситуації. Хлопці мають проблеми з фінансуванням, акціонерам не завжди виходить сплачувати внески. У світі є дві моделі власності футбольного клубу: або олігархи, або народ. Народ це є приклад Португалії. Мені цей варіант дуже подобається, але кінцеве рішення буде за акціонерами футбольного клубу. Міська рада не планує бути власником футбольного клубу. Ми не маємо права витрачати кошти міста на утримання професійної команди. Львів утримує дитячий футбол, і робитиме це надалі. Коли ми говоримо про народний футбол, це означає, що кожен охочий львів’янин, може придбати певну частину акцій клубу і долучатися до його утримання. Бюджет Львова – це ремонт поліклініки, будівництво ЦНАПу, доріг, закладів освіти і т.д, але не професійні футбольні клуби», – пояснює мер.

Звучить досить непогано, але готові до того львів’яни та чи погодиться менеджмент клубу працювати в прозорих умовах, коли за кожну копійчини доведеться відповідати перед громадою?

«Міська рада дала посил, що ми готові бути майданчиком для дискусій, дебатів. Ми не маємо права полишити клуб на самоті з тими проблемами, які є. Готові їм і надалі надавати стадіон за 1 гривню, готові допомагати з оформленням документації і так далі», - нагнітає далі Садовий.

Сподіваємось, з того щось вийде. А поки клуб у новий рік входить без грошей, але з новачками. Хто буде платити їм зарплатню - питання відкрите.

Джерело: Дивись інфо