Перетворювати «Карпати» у «народну команду» ніхто не прийшов



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Кому віддати «Карпати» Facebook

Уповноважений управляючою компанією починає хвилюватися

Після того, як власник «Карпат» Петро Димінський через небажання сісти за ґрати накивав з країни п'ятами, а з клубу через непереспективність та неможливість збагачення пішли усі менеджери вищої ланки, новим очільником колись славного клубу став його колишній прес-аташе Ростислав Ящишин.

Саме йому нині доведеться вдавати зацікавленість у порятунку «Карпат». Минулого тижня львівська міськрада проголосувала за план дій щодо спасіння клубу та перетворення його на «народну команду», але за умови, що Димінський віддасть корпоративні права.

З того часу, як то буває у Львові, нічого не сталося, хоч мер вже встиг повідомити про чергову добру справу.

У вівторок управлінець «Карпат» почав здогадуватись, що щось не так. 18 лютого на клубній сторінці на Facebook з’явилася відозва-запрошення, між рядками якої зчитується занепокоєння власним майбутнім:

«Будучи уповноваженим управляючою компанією, учасником клубу, що володіє 50% корпоративних прав, готовий негайно передати їх у власність громади міста. Усі необхідні документи повністю підготовлені для передачі. Залишається єдине питання – хто саме є тією уповноваженою відповідальною особою? Кому саме передавати права? Сподіваємось чимшвидше отримати відповідь на це питання від Львівської міської ради, аби юридично завершити процедуру створення Народної команди».

Тож боротьба триває.

Джерело: glavcom.ua