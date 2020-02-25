Вуста олігарха-втікача Димінського оголосили умови «порятунку» клубу «Карпати»



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Колишній журналіст Ростислав Ящишин безкомпромісно відстоює права людини, яку звинувачують у вбивстві ФК «Карпати»

Почесний президент ФК, який переховується від українського правосуддя, продовжує диктувати умови

Виконавчий директор львівських «Карпат» Ростислав Ящишин продовжує підкреслювати, що без земельної ділянки поруч зі стадіоном «Україна» клуб не проживе.

«Ми не раз заявляли про те, що земельні ділянки стадіону «Україна» є ключовим фактором продовження життєдіяльності «Карпат»: почесний президент (Петро Димінський, який переховується від українського правосуддя після вбивства у наслідок ДТП людини, за кордоном – «Главком») не розглядає доцільності подальшого фінансування клубу без отримання цієї землі в довгострокову пільгову оренду, - каже Ящишин. – Наголошу: в оренду. Ми не просили подарувати нам цю землю. Крім того, місто було захищене величезною кількістю різноманітних запобіжників, на випадок, якби «хтось хотів там будинки зводити» абощо. Нагадаю для чого нам потрібна була ця земля: для того, щоб на місці існуючого неефективного стадіону створити сучасний зручний спортивний комплекс з істотною складовою комерційної інфраструктури. Це мав би бути перший з елементів так званого «компенсаційного механізму», котрий дозволяв би клубу бути самоокупним. У результаті, клубу землю не оформили навіть під самою чашею стадіону: депутатський корпус нам відмовив у цьому. До обговорення питання тренувальних полів взагалі мова не дійшла.

Навіть затвердження детального плану території по стадіону «Прогрес», який, нагадую, є приватною власністю ТзОВ «КПФ «Карпати» ще з 2002 року і територія якого зафіксована у цьому ДПТ саме як стадіон, а не торговий центр – і те провалили. Натомість, депутати запропонували передати корпоративні права, цитую: «у власність територіальної громади Львова». Що ж, раз так вирішили – гаразд. Необхідні документи клуб підготував, однак виникло наступне питання: не зрозуміло кому саме передавати ці права?

Що робити далі? Можна, звичайно, продовжувати цю гру у «пінг-понг» з міською радою, можна шукати винних, але досить! Ці маневри можуть тривати безкінечно (як наприклад з 2006 по 2009 рік, коли rлуб чотири рази «ходив» коригувати містобудівне обґрунтування, допоки від міста не «прийшло» «передбачити організацію руху між Стуса і Зеленою у підземному варіанті»). Я не хочу і не буду цього робити. Досить воювати, бо переможця у цій війні не буде. Поки хтось «жуватиме попкорн» і спостерігатиме за «красою гри», поки ми будемо займатися дурницями і розводити демагогію, поки будемо доводити один одному в кого «грубша» любов до «Карпат» – самих «Карпат» може не стати, бо час невпинно спливає.

Зараз необхідно залишити всі чвари в минулому, наступити на горло власному гонору і просто врятувати клуб, який цього потребує як ніколи. Я готовий підписати усі необхідні документи про передачу частки Управляючої сторони в будь-який момент. Зважаючи на те, що місто не хоче чи не може взяти клуб на утримання, ключове питання на цей момент – пошук нового власника. Це має бути людина, яка любить футбол і любить або полюбить «Карпати», яка буде продовжувати робити те, що протягом останніх 20 років робив Петро Петрович Димінський. В кожної людини настає момент, коли вона каже «досить». Він раніше чітко заявляв: «Буде земля в оренді, створимо потужний інвестиційний проект – буде фінансування. У протилежному випадку – ні». Тому зараз, щоб клуб не помер, ми повинні знайти інвестора».

Нагадаємо, що нещодавно львівська мерія погодилася взяти клуб на баланс міста та надати йому в оренду територію стадіону «Україна», але за умови, що будуть передані корпоративні права на команду. Тобто власник клубу пан Димінський зречеться команди та дасть команду своїм офшорам переписати все на місто.