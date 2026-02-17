Головна Спорт Новини
Футболіст команди УПЛ виклав у мережу відео, на якому він вдарив військовослужбовця

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Футболіст команди УПЛ виклав у мережу відео, на якому він вдарив військовослужбовця
Данило Колесник став антигероєм скандалу
фото: Instagram

Нападник ковалівського «Колоса» спровокував скандал своїм вчинком

Форвард Данило Колесник вдарив військовослужбовця і опублікував відео зі своїм скандальним вчинком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ukraine context.

Футболіст виклав у сторіз відео, де він завдав удар кулаком в обличчя людині у військовій формі. Ролик швидко розлетівся мережею. Незабаром після розголосу Колесник видалив сторіз, а доступ до власної сторінки в Instagram заблокував.

«Колос» на інцидент із нападником наразі не відреагував. Колесник приєднався до «хліборобів» у січні 2021 року. Тоді він провів півроку в команді U-21. Повернувся у Ковалівку форвард у березні торік. Щоправда, виступав лише за «Колос-2» у Другій лізі. У нинішньому сезоні він провів 16 матчів, у яких забив 6 м'ячів.

Нагадаємо, що воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.

