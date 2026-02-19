Суд обрав запобіжний захід для футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК

Футболіст готовий до співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень

Футболіст Данило Колесник, який вдарив військового ТЦК, отримав запобіжний захід від суду у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомило адвокатське об'єднання Barristers, яке представляє інтереси спортсмена, передає «Главком».

«Наш клієнт із повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур. Данило Колесник наголошує, що його позиція залишається незмінною: він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що футболіст готовий до співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень. «Він наполягатиме на повному, неупередженому та справедливому встановленні всіх обставин події», – наголошує адвокатське об'єднання.

Нагадаємо, Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем. У ролику він завдав удару в обличчя людині у військовій формі. Після розголосу футболіст видалив сторіз і заблокував доступ до сторінки.

На витівку Колесника оперативно відреагувало керівництво «Колоса». Для початку форварда усунули від тренувального процесу. Юристи клубу вже працюють над розірванням контракту нападника дубля. Також Київський обласний ТЦК та СП відреагував на побиття військового нападником ковалівського «Колоса» Данилом Колесником.

Згодом поліцейські затримали футболіста Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю.