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    US Open. Завацька вибула вже на старті кваліфікації

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    Катаріна Завацька - US Open. Завацька вибула вже на старті кваліфікації
    Катаріна Завацька

    Українка у двох сетах програла представниці США

    Катаріна Завацька не змогла подолати перше коло кваліфікації US Open.

    У стартовому матчі українська тенісистка у двох сетах програла представниці США Крісті Ан.

    Як відомо, у півфінал кваліфікації змогла пробитися Марта Костюк.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $53,000,000

    Перший раунд кваліфікації

    Крісті Ан (США) - Катаріна Завацька (Україна) - 6:4, 6:3

    теніс Марта Костюк
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