US Open. Завацька вибула вже на старті кваліфікації
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Розсилка
Катаріна Завацька
Українка у двох сетах програла представниці США
Катаріна Завацька не змогла подолати перше коло кваліфікації US Open.
У стартовому матчі українська тенісистка у двох сетах програла представниці США Крісті Ан.
Як відомо, у півфінал кваліфікації змогла пробитися Марта Костюк.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США
Призовий фонд: $53,000,000
Перший раунд кваліфікації
Крісті Ан (США) - Катаріна Завацька (Україна) - 6:4, 6:3