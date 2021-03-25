Усі результати європейського відбору чемпіонату світу з футболу
У першому матчі несподівано оступилися Нідерланди та Хорватія
Низку несподіваних результатів зафіксували арбітри в першому турі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року в європейській зоні.
Група А
Сербія – Ірландія – 3:2
Дублем відзначився Олександр Мітрович.
Португалія – Азербайджан – 1:0
Гол у зустрічі на рахунку захисника гостей Максима Медведєва. Рикошетом від нього м‘яч влетів у власні ворота.
Група D
Фінляндія – Боснія і Герцеговина – 2:2
Боснійці, за яких грають футболісти топ-рівня Міралем П’яніч, Раде Круніч та Едін Джеко, змогли втекти від поразки на останніх хвилинах зустрічі.
Група Е
Естонія – Чехія – 2:6
Бельгія – Уельс – 3:1
Група G
Гібралтар – Норвегія – 0:3
Латвія – Чорногорія – 0:1
Туреччина – Нідерланди – 4:2
Група Н
Словенія – Хорватія – 1:0
Віце-чемпіони світу єдиний гол пропустили на 15-й хвилині. Відігратися не змогли, хоча мали достатньо моментів. Словенці ще попсують нерви у цій групі.
Кіпр – Словаччина – 0:0
Мальта – Росія – 1:3
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