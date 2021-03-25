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    Усі результати європейського відбору чемпіонату світу з футболу

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    Фінляндія та Боснія і Герцеговина переможця не виявили - Усі результати європейського відбору чемпіонату світу з футболу
    Фінляндія та Боснія і Герцеговина переможця не виявили
    Фото з відкритих джерел

    У першому матчі несподівано оступилися Нідерланди та Хорватія

    Низку несподіваних результатів зафіксували арбітри в першому турі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року в європейській зоні.

    Група А

    Сербія – Ірландія – 3:2

    Дублем відзначився Олександр Мітрович.

    Португалія – Азербайджан – 1:0

    Гол у зустрічі на рахунку захисника гостей Максима Медведєва. Рикошетом від нього м‘яч влетів у власні ворота.

    Група D

    Франція – Україна – 1:1

    Фінляндія – Боснія і Герцеговина – 2:2

    Боснійці, за яких грають футболісти топ-рівня Міралем П’яніч, Раде Круніч та Едін Джеко, змогли втекти від поразки на останніх хвилинах зустрічі.

    Група Е

    Естонія – Чехія – 2:6

    Бельгія – Уельс – 3:1

    Група G

    Гібралтар – Норвегія – 0:3

    Латвія – Чорногорія – 0:1

    Туреччина – Нідерланди – 4:2

    Група Н

    Словенія – Хорватія – 1:0

    Віце-чемпіони світу єдиний гол пропустили на 15-й хвилині. Відігратися не змогли, хоча мали достатньо моментів. Словенці ще попсують нерви у цій групі.

    Кіпр – Словаччина – 0:0

    Мальта – Росія – 1:3

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    Теги: ЧС-2022
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