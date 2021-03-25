Усі результати європейського відбору чемпіонату світу з футболу

Фінляндія та Боснія і Герцеговина переможця не виявили

У першому матчі несподівано оступилися Нідерланди та Хорватія

Низку несподіваних результатів зафіксували арбітри в першому турі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року в європейській зоні.

Група А

Сербія – Ірландія – 3:2

Дублем відзначився Олександр Мітрович.

Португалія – Азербайджан – 1:0

Гол у зустрічі на рахунку захисника гостей Максима Медведєва. Рикошетом від нього м‘яч влетів у власні ворота.

Група D

Франція – Україна – 1:1

Фінляндія – Боснія і Герцеговина – 2:2

Боснійці, за яких грають футболісти топ-рівня Міралем П’яніч, Раде Круніч та Едін Джеко, змогли втекти від поразки на останніх хвилинах зустрічі.

Група Е

Естонія – Чехія – 2:6

Бельгія – Уельс – 3:1

Група G

Гібралтар – Норвегія – 0:3

Латвія – Чорногорія – 0:1

Туреччина – Нідерланди – 4:2

Група Н

Словенія – Хорватія – 1:0

Віце-чемпіони світу єдиний гол пропустили на 15-й хвилині. Відігратися не змогли, хоча мали достатньо моментів. Словенці ще попсують нерви у цій групі.

Кіпр – Словаччина – 0:0

Мальта – Росія – 1:3



