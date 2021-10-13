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    Усі результати матчів 12 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу

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    Англія несподівано втратила очки в Угорщині - Усі результати матчів 12 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу
    Англія несподівано втратила очки в Угорщині
    Фото з відкритих джерел

    Данія вийшла з групи, Англія на змогла перемогти Угорщину, Роналду зробив хет-трик

    Матчі збірних взяли місячну паузу. За місяць визначиться, хто зі збірних посяде перше місце у відбірних групах і потрапить до фінальної частини напряму, а хто отримає шанс поборотися за місце на мундіалі в наступному кваліфікаційному турнірі. На друге місце претендує й збірна України, хоча й зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.

    Вже вийшли до фінальної частини Німеччина та Данія. За крок від здобуття путівки на чемпіонат світу перебувають збірні Франції та Бельгії.

    Заключні матчі кваліфікації в європейській зоні відбудуться 13 і 16 листопада.

    Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

    ЧС-2022. Кваліфікація. 12 жовтня

    Група А

    Португалія – Люксембург – 4:0 (Кріштіану Роналду, 8, з пенальті, 13, з пенальті, 87, Бруну Фернандеш, 17, Пайлінья, 69).

    Сербія – Азербайджан – 3:1 (Влахович, 31, з пенальті, 53, Тадіч, 83, з пенальті – Дадашов, 45+2).

    Група В

    Швеція – Греція – 2:0 (Форсберг, 58, з пенальті, Ісак, 69).

    Косово – Грузія – 1:2 (Мурікі, 45, з пенальті – Окріашвілі, 11, Давіташвілі, 82).

    Група С

    Литва – Швейцарія – 0:4 (Емболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4).

    Болгарія – Північна Ірландія – 2:1 (Неделєв, 53, 63 – Вашингтон, 38).

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    Група D

    Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 (Ярмоленко, 15 – Ахмедходжич, 77).

    Казахстан – Фінляндія – 0:2 (Пуккі, 45, 48).

    Група F

    Данія – Австрія – 1:0 (Меле, 53).

    Фарерські острови – Шотландія – 0:1 (Дайкс, 86).

    Ізраїль – Молдова – 2:1 (Захаві, 28, Даббур, 49 – Ніколаєску, 90+5).

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    Група I

    Англія – Угорщина – 1:1 (Стоунз, 37 – Шаллай, 24, з пенальті).

    Албанія – Польща — 0:1 (Свідерський, 77).

    Сан-Марино – Андорра – 0:3 (Пуйоль, 11, Морено, 55, Бетріу, 89).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Усі результати матчів 12 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу