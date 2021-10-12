Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1: онлайн матчу відбору до чемпіонату світу з футболу

На «Арені Львів» національна команда проводить передостанню зустріч в груповому турнірі

Сьогодні, 12 жовтня, національна збірна України з футболу проводить один з двох вирішальних матчів відбірного турніру чемпіонату світу. Суперник – команда Боснії і Герцеговини. Втрачати очки нам не можна. Адже в спину дихають одразу два конкуренти.

Сьогодні вже відбулася одна зустріч в нашій групі. Фінляндія на виїзді здолала Казахстан і порівнялася з українцями в турнірній таблиці.

Матч завершено - 1:1. Україна залишилася на другому місці. Шанси на друге місце залишаються. Треба вигравати в Боснії і Герцеговини в гостях.

90+3 Булеца б'є - заблокований удар.

90+2 штрафний. Останній шанс для України.

88 хв. Провели атаку українці, але нема кому завершувати.

85 хв. Мало часу залишається. Та й важко сказати, хто в цьому складі може завдати вирішального удару. Бомбардири - Яремчук, Ярмоленко, Циганков і Шапаренко вже відпочивають.

82 хв. Зубков замінює Ярмоленка, Булеца виходить замість Циганкова.

77 хв. ГОЛ! Забивають боснійці. Класний гол: з льоту поклав м'яч у кут Ахметходжич.

75 хв. Небезпечно! Тричі в одній атаці боснійці мали можливість зрівняти рахунок. Щастить нам.

71 хв. Сікан виходить на поле замість Яремчука. Сидорчук замінив Шапаренка.

70 хв. П'ятов рятує команду після удару Джеко!

65 хв. Соболь прострілював - Шехіч на місці.

63 хв. Превляк отримує попередження за фол на Забарному.

59 хв. Гості проводять дві заміни.

56 хв. Яремчук і Циганков добре кількома передачами розрізали захист, але Роман перед останнім пасом встиг забігти в положення "поза грою".

54 хв. На зустрічних курсах іде гра.

50 хв. Момент! Тимчик міг забивати, але не влучив у ворота.

49 хв. Небезпечно! Ніліч нас вибачає - пробиває повз ворота з вигідної позиції.

48 хв. Україна розпочала жваво. Загрожували воротам Циганков і Шапаренко.

46 хв. Розпочався другий тайм.

45 хв. Перерва. Після забитого голу українці відійшли в захист, що призвело до кількох небезпечних моментів біля наших воріт. Так оборонятися не можна. Майже вся команда в своєму штрафному.

43 хв. Небезпечно! Два моменти в одній атаці мали гості. Одного разу П'ятов врятував, а потім схибив Превляк.

41 хв. Українці перейшли на гру на контратаках. Без м'яча грати важко.

34 хв. Небезпечно! Мали відігруватися гості. Превляк міг замикати, а Колашинац добивати. Пощастило.

28 хв. Момент! Циганков не забиває! Бив головою і не влучив у ворота. Другий вірний момент не використали.

26 хв. Небезпечно! Відбилися українці.

24 хв. Момент! Тимчик не зумів пробити голкіпера гостей після передачі Соболя. Атакували в контратаці два крайні захисники! Ех, треба було Тимчику підняти м'яч, а так влучив у ногу Шехічу.

23 хв. Гості перехопили ініціативу. Це не дуже добре.

19 хв. Степаненко блокує удар Джеко. Пішла контратака, і Шапаренка збивають. Попередження Хаджиахметовичу.

15 хв. ГОЛ!!! Ярмоленко! Циганков чудово відкрився, отримав м'яч і прострелив на дальню штангу, де чатував Андрій. Чудовий гол.

12 хв. Гояк бив по воротах П'ятова - вище воріт.

11 хв. Чівіч полює на Ярмоленка. Попередження.

8 хв. Удар Забарного заблоковано. Щось нове. Захисник в атаці з'являється рідко.

7 хв. Темп невисокий. Українці частіше володіють м'ячем. Яремчук отримав по голові. Травми немає

3 хв. Сумбурна поки що гра. Хвилюються гравці. Атмосфера чудова на стадіоні. Вболівальники співають пісню про Путіна. Трансляція йде й на Росію, тож за поребриком також співають.

1 хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ

Пів години до матчу. Нагадаємо, за що команди борються. Переможцем групи напевно стане збірна Франції. Вона отримає пряму путівку до фінальної частини. Команда, яка займе друге місце, матиме змогу потрапити до Катару, де відбудеться Мундіаль 2022 року, через міні турнір. У ньому гратимуть 12 команд(10 "других місць" і 2 з Ліги націй). Їх розподілять на три групи по чотири команди. Переможці квартетів потраплять до фіналу.

1 година до матчу. Вже відомі склади команд.

Україна: П'ятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

В запасі: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Зубков, Булеца, Сікан, Довбик.

В обох командах є втрати. Наша команда не дорахувалася малиновського, Миколенка, Буяльського і Зінченка. Суперник втратив провідних легіонерів, які виступають за «Мілан» і Бешикташ», відповідно, П'яніч і Круніч, а перед грою безпосередньо ще й півзахисника Цимірота.

Тим часом стало відомо, кому довірили перед матчем виконати Гімн України. До мікрофону на «Арені Львів» підійде Ярослав Хома, він же Дзідзьо. Як це звучить, можна послухати тут.

Турнірна таблиця



