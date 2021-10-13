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    Друга збірна вийшла до фінальної частини чемпіонату світу з футболу

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    Збірна Данії не пропустила жодного м'яча у відбірному турнірі - Друга збірна вийшла до фінальної частини чемпіонату світу з футболу
    Збірна Данії не пропустила жодного м'яча у відбірному турнірі
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Данії виграла всі матчі кваліфікації та не пропустила жодного м’яча

    Збірна Данії слідом за Німеччиною достроково пробилася на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Її результати просто вражаючі. Команда Каспера Юльманна виграла всі вісім матчів групи F із загальним рахунком 27:0.

    Скандинавська команда по черзі обіграла Ізраїль (2:0 і 5:0), Молдову (8:0 і 4:0), Австрію (4:0 і 1:0), Фарерські острови (1:0) і Шотландію (2:0). В останніх двох матчах групового турніру на данців чекають поєдинки з Фарерами і Шотландією.

    За крок від здобуття путівки на чемпіонат світу перебувають збірні Франції та Бельгії.

    Заключні матчі кваліфікації в європейській зоні відбудуться 13 і 16 листопада. Збірна України гостюватиме в Боснії і Герцеговині і їй, аби залишитися на другому місці, доведеться перемагати. В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков пообіцяв битву в останньому турі.

    Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Друга збірна вийшла до фінальної частини чемпіонату світу з футболу