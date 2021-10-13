Петраков пообіцяв вболівальникам битву за чемпіонат світу з футболу

В.о. головного тренера національної команди налаштований на позитивний результат в останньому турі

Збірна України зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною в передостанньому матчі групового турніру кваліфікації чемпіонату світу – 1:1. Вона дещо погіршила шанси команди в боротьбі за друге місце у відбірній групі, але суті не змінила. 16 листопада нашій команді треба перемагати Боснію на її полі.

В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков налаштований оптимістично й обіцяє битву в останньому турі групового турніру.

«Сказали в перерві хлопцям, щоб глибоко не сідали. Це втома. У мене немає питань до гравців, я подякував усім. Хлопці засмучені, – сказав після гри з Боснією і Герцеговиною Петраков. – Скажу чесно, не прораховував нічого, жодних варіантів виходу з групи. Тільки дивився матч Казахстан – Фінляндія. Казахстанці виходили на нас із палаючими очима, а потім два поєдинки програли начисто, навіть не билися. Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють».

Збірна України продовжує перебувати на другому місці в групі.