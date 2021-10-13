Україна втратила очки в матчі з Боснією і Герцеговиною і на крок просунулася до чемпіонату світу

В останньому матчі групового турніру нашій команді потрібна перемога

Збірна України перервала дев’ятиматчеву переможну серію у Львові. Національна команда зустрічалася з Боснією і Герцеговиною і задовольнилася нічиєю – 1:1. Гол у нашій команді забив Андрій Ярмоленко. Цей м’яч став для форварда 44-м в складі збірної і він наздоганяє найкращого бомбардира Андрія Шевченка. На рахунку володаря «Золотого м’яча» – 48 голів.

В.о. головного тренера Олександр Петраков трохи прорахувався тактично. Він сподівався на швидкий гол і гру на контратаках. Спочатку все пішло за планом. Ярмоленко забив з передачі Циганкова, а згодом мали збільшувати перевагу Тимчик і Циганков. Але, віддавши ініціативу, наші футболісти надто глибоко сіли в захисті і ще до перерви мали витягати м’яч з сітки воріт кілька разів. Нас вибачили Джеко, Превляк і Колошинац.

В другому таймі українці перебудувалися. Намагалися більше атакувати і мали кілька нагод для взяття воріт. У гостей моментів було більше. Спочатку рятував П’ятов, згодом пробачив нас Превляк. А ближче до завершення гри боснійці провели показову атаку в один дотик і Ахметходжич зрівняв рахунок.

Хоч як дивно, а з однією перемогою в активі збірна України зберігає шанси посісти друге місце в групі. Потрібно лише 16 листопада перемогти Боснію і Герцеговину на її полі. Є, щоправда, для нас і безнадійний варіант. Якщо Фінляндія переможе Боснію 13 листопада і Францію 16 листопада, то нам друге місце не світить. Втім, такий розклад малоймовірний. А ось якщо Боснія зіграє з Фінляндією внічию, а фіни поступляться Франції, то на другому місці українську команду залишить навіть нічия в останньому турі в Боснії. Втім, в будь-якому випадку, все в нашій групі вирішуватиметься в останньому турі.

Переможцем групи напевно стане збірна Франції. Вона отримає пряму путівку до фінальної частини. Команда, яка займе друге місце, матиме змогу потрапити до Катару, де відбудеться Мундіаль 2022 року, через міні-турнір. У ньому гратимуть 12 команд (10 збірних, які посядуть другі місця в групах, і дві – з Ліги націй). Їх розподілять на три групи по чотири команди. Переможці квартетів потраплять до Катару.

Докладніше: Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1: онлайн матчу відбору до чемпіонату світу з футболу.

Турнірна таблиця

Відбір на ЧС-2022. Група D

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 – Ахметходжич, 77.

Україна: П’ятов – Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) – Ярмоленко (Зубков, 82), Циганков (Булеца, 82) – Яремчук (Сікан, 72).

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Стевановіч, Хаджікадуніч, Ахмедходжич, Чівіч – Хаджіахметовіч, Наліч (Саріч, 58), Колашинац (Ковачевіч, 90+1) – Гояк (Прцич, 58), Джеко, Превляк (Деміровіч, 82).



