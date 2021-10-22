Усі результати матчів 3-го туру Ліги Європи

Андрій Ярмоленко провів весь матч у Лізі Європи

Андрій Ярмоленко провів весь матч за «Вест Гем»

Лідер української збірної Андрій Ярмоленко нарешті провів весь матч за «Вест Гем». В 3-му турі Ліги Європи «молотобійці» приймали «Генк» і здобули переконливу перемогу – 3:0.

У польської «Легії» Ігор Харатін вийшов на заміну на 77-й хвилині у грі проти італійського «Наполі», а його команди поступилася на виїзді – 0:3.

Ліга Європи 2021/22. 3-й тур

Спарта Прага (Чехія) – Ліон (Франція) – 3:4

Рейнджерс (Шотландія) – Брондбю (Данія) – 2:0

ПСВ (Нідерланди) – Монако (Франція) – 1:2

Штурм (Австрія) – Реал Сосьєдад (Іспанія) – 0:1

Спартак (Росія) – Лестер (Англія – 3:4

Наполі (Італія) – Легія (Польща) – 3:0

Айнтрахт (Німеччина) – Олімпіакос (Греція) – 3:1

Фенербахче (Туреччина) – Антверпен (Бельгія) – 2:2

Лаціо (Італія) – Марсель (Франція) – 0:0

Локомотив (Росія) – Галатасарай (Туреччина) – 0:1

Лудогорец (Болгарія) – Брага (Португалія) – 0:1

Мідтьюлланд (Данія) – Црвена Звезда (Сербія) – 1:1

Селтік (Шотландія) – Ференцварош (Угорщина) – 2:0

Бетіс (Іспанія) – Байєр (Німеччина) – 1:1

Рапід Відень (Австрія) – Динамо Загреб (Хорватія) – 2:1

Вест Хем (Англія) – Генк (Бельгія) – 3:0