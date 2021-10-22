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    Усі результати матчів 3-го туру Ліги Європи

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    Андрій Ярмоленко провів весь матч у Лізі Європи - Усі результати матчів 3-го туру Ліги Європи
    Андрій Ярмоленко провів весь матч у Лізі Європи
    Фото з відкритих джерел

    Андрій Ярмоленко провів весь матч за «Вест Гем»

    Лідер української збірної Андрій Ярмоленко нарешті провів весь матч за «Вест Гем». В 3-му турі Ліги Європи «молотобійці» приймали «Генк» і здобули переконливу перемогу – 3:0.

    У польської «Легії» Ігор Харатін вийшов на заміну на 77-й хвилині у грі проти італійського «Наполі», а його команди поступилася на виїзді – 0:3.

    Ліга Європи 2021/22. 3-й тур

    Спарта Прага (Чехія) – Ліон (Франція) – 3:4

    Рейнджерс (Шотландія) – Брондбю (Данія) – 2:0

    ПСВ (Нідерланди) – Монако (Франція) – 1:2

    Штурм (Австрія) – Реал Сосьєдад (Іспанія) – 0:1

    Спартак (Росія) – Лестер (Англія – 3:4

    Наполі (Італія) – Легія (Польща) – 3:0

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    Айнтрахт (Німеччина) – Олімпіакос (Греція) – 3:1

    Фенербахче (Туреччина) – Антверпен (Бельгія) – 2:2

    Лаціо (Італія) – Марсель (Франція) – 0:0

    Локомотив (Росія) – Галатасарай (Туреччина) – 0:1

    Лудогорец (Болгарія) – Брага (Португалія) – 0:1

    Мідтьюлланд (Данія) – Црвена Звезда (Сербія) – 1:1

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    Селтік (Шотландія) – Ференцварош (Угорщина) – 2:0

    Бетіс (Іспанія) – Байєр (Німеччина) – 1:1

    Рапід Відень (Австрія) – Динамо Загреб (Хорватія) – 2:1

    Вест Хем (Англія) – Генк (Бельгія) – 3:0

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