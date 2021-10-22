«Зоря» на нервах здобула першу перемогу в Лізі конференцій

Команда Віктора Скрипника повернулася в боротьбу за вихід з групи

Луганська «Зоря» нарешті не зазнала поразки в Лізі конференцій. В третьому турі групового турніру команда Віктора Скрипника на виїзді грала з софійським ЦСКА і перемогла – 1:0.

В першому таймі на полі, по суті, була одна команда. Болгари володіли повною перевагою і мали нагоди вийти вперед. Кілька разів «Зорю» врятував воротар Дмитро Маципура. За статистикою ЦСКА подав біля воріт гостей сім кутових, в той час як українська команда – жодного.

В перерві Віктор Скрипник зробив деякі корективи в грі команди і вона нарешті стала схожою сама на себе. Причому почала діяти так, що вже ЦСКА почав грати на відбій. Першу нагоду відкрити рахунок мав Булеца, але м’яч після його удару зі штрафного полетів в бік від воріт. За кілька хвилин схожу нагоду намагався реалізувати Шахаб. Він уже влучив у ворота, проте відмінну реакцію продемонстрував голкіпер господарів Бусатту. А гол прийшов після вкидання ауту. М’яч отримав Саядманеш і на вході в штрафний з гострого кута влучно поцілив у дальній кут воріт.

Надалі гра вирівнялася, ЦСКА намагався посилити тиск, але постійно наражався на контратаки. В кінці зустрічі гра ледве не вийшла з-під контролю. Болгари вдалися до навали, грали брудно. Арбітр додав вісім хвилин, встиг вилучити півзахисника ЦСКА Війона, зате «Зоря» вистояла і здобула першу перемогу в Лізі конференцій.

В іншому матчі групи норвезький «Буде-Глімт» несподівано розгромив «Рому» – 6:1 і очолив турнірну таблицю.

Наступний матч суперники проведуть між собою в Запоріжжі 4 листопада.

Ліга конференцій 2021/2022. 3 тур. Група С

ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 0:1

Гол: Саядманеш, 64.

ЦСКА: Бузатто – Туриця, Матей, Лам, Мазік – Йомов (Крастєв, 83), Мухар, Джеферсон (Війон, 73), Вілдсхут (Бе, 73) – Кері (Варела, 57), Кайседо.

«Зоря»: Мацапура – Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський – Саядманеш, Булеца (Крістіан, 87), Цвек, Громов – Шахаб, Гладкий.

Турнірна таблиця