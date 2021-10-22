Усі результати матчів Ліги конференцій УЄФА
Команди провели половину матчів групового турніру
Луганська «Зоря» нарешті набрали перші очки в груповому турнірі Ліги конференцій. У гостях команда Віктора Скрипника завдала поразки софійському ЦСКА.
А головні сенсаціхї відбулися в матчах за участі англійського «Теттенгема» та італійської «Роми». Причому остання примудрилася пропустити шість голів від норвезького «Буде-Глімт».
Ліга конференцій. Груповий етап. 3-й тур
ХІК (Фінляндія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – 0:5 (Канічовскі, 28, 60, Періца, 49, з пенальі, Саборіт, 87 (пен.), Шамір, 90+4)
Алашкерт (Вірменія) – ЛАСК (Австрія) – 0:3 (Хон Хен Сок, 35, Гойгінгер, 68, Міхорль, 90+2)
Анортосіс (Кіпр) – Флора (Естонія) – 2:2 (Делетіч, 25, Попович, 28 – Саппінен, 38, 80)
Партизан (Сербія) – Гент (Бельгія) – 0:1 (Кумс, 59)
Буде-Глімт (Норвегія) – Рома (Італія) – 6:1 (Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Сольбаккен, 71, Пеллегріно, 80 – Перес, 28)
ЦСКА Софія (Болгарія) – Зоря (Україна) – 0:1 (Саядманеш)
ЧФР Клуж (Румунія) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 0:1 (Карлссон, 18)
Яблонець (Чехія) – Раннерс (Данія) – 2:2 (Чванчара, 35, 53 – Одей, 36, 90, з пенальті)
Феєнорд (Нідерланди) – Уніон Берлін (Німеччина) – 3:1 (Джаханбахш, 11, Лінссен, 29, Сіністерра, 76 – Авонії, 35)
Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Славія (Чехія) – 1:0 (Доньох, 24)
Копенгаген (Данія) – ПАОК (Греція) – 1:2 (Біль, 80 – Сідіклей, 19, Живкович, 38)
Слован Братислава (Словаччина) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 2:0 (Грін, 46, Хенті, 84)
Вітесс (Нідерланди) – Тоттенхем (Англія) – 1:0 (Віттек, 78)
Мура (Словенія) – Ренн (Франція) – 1:2 (Лотріч, 20 – Гірассі, 17, з пенальті, Лаборде, 41)
Карабах (Азербайджан) – Кайрат (Казахстан) – 2:1 (Шейдаєв, 79, Гусейнов, 90+1 – Канте, 19, з пенальті)
Базель (Швейцарія) – Омонія (Кіпр) – 3:1 (Міллар, 19, Артур, 41, з пенальті, Жегрова, 88 – Гомес, 27, з пенальті)
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