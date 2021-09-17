  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Усі результати першого туру Ліги конференцій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тарас Качараба залишив поле на ношах - Усі результати першого туру Ліги конференцій
    Тарас Качараба залишив поле на ношах
    Фото: ФК Славія

    В турнірі беруть участь кандидати до національної збірної України

    В першому турі Ліги конференцій серед українців найкраще себе проявив Роман Безус. Його «Гент» зустрічався з естонською «Флорою» і переміг на виїзді – 1:0. Гол у зустрічі було забито з передачі нашого півзахисника.

    Через травму не зміг завершити гру «Славія» – «Уніон» Тарас Качараба. Захисник зазнав важкої травми на початку другого тайму, а його команда з Праги перемогла – 3:1.

    Ліга конференцій 2021/22. 1-й тур. 16 вересня

    «Кайрат» (Казахстан) – «Омонія» (Кіпр) – 0:0

    «Карабах» (Азербайджан) – «Базель» (Швейцарія) – 0:0

    «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) – ПАОК (Греція) – 0:2

    «Мура» (Словенія) – «Віесс» (Нідерланди) – 0:2

    «Ренн» (Франція) – «Тоттенгем» (Англія) – 2:2

    «Славія» (Чехія) – «Уніон» (Німеччина) – 3:1

    «Слован» (Словаччина) – «Копенгаген» (Данія) – 1:3

    «Флора» (Естонія) – «Гент» (Бельгія) – 0:1

    «Маккабі» (Ізраїль) – «Феєнорд» (Нідерланди) – 0:0

    ХІК (Фінляндія) – ЛАСК (Австрія) – 0:2

    «Маккаби» (Т-А, Ізраїль) – «Алашкерт» (Вірменія) – 4:1

    «Анортосіс» (Кіпр) – «Партизан» (Сербія) – 0:2

    «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Зоря» (Україна) – 3:1

    «Рандерс» (Данія) – АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – 2:2

    «Рома» (Італія) – ЦСКА Софія (Болгарія) – 5:1

    «Яблонець» (Чехія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:0

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Усі результати першого туру Ліги конференцій