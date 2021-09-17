Усі результати першого туру Ліги конференцій

В турнірі беруть участь кандидати до національної збірної України

В першому турі Ліги конференцій серед українців найкраще себе проявив Роман Безус. Його «Гент» зустрічався з естонською «Флорою» і переміг на виїзді – 1:0. Гол у зустрічі було забито з передачі нашого півзахисника.

Через травму не зміг завершити гру «Славія» – «Уніон» Тарас Качараба. Захисник зазнав важкої травми на початку другого тайму, а його команда з Праги перемогла – 3:1.

Ліга конференцій 2021/22. 1-й тур. 16 вересня

«Кайрат» (Казахстан) – «Омонія» (Кіпр) – 0:0

«Карабах» (Азербайджан) – «Базель» (Швейцарія) – 0:0

«Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) – ПАОК (Греція) – 0:2

«Мура» (Словенія) – «Віесс» (Нідерланди) – 0:2

«Ренн» (Франція) – «Тоттенгем» (Англія) – 2:2

«Славія» (Чехія) – «Уніон» (Німеччина) – 3:1

«Слован» (Словаччина) – «Копенгаген» (Данія) – 1:3

«Флора» (Естонія) – «Гент» (Бельгія) – 0:1

«Маккабі» (Ізраїль) – «Феєнорд» (Нідерланди) – 0:0

ХІК (Фінляндія) – ЛАСК (Австрія) – 0:2

«Маккаби» (Т-А, Ізраїль) – «Алашкерт» (Вірменія) – 4:1

«Анортосіс» (Кіпр) – «Партизан» (Сербія) – 0:2

«Буде-Глімт» (Норвегія) – «Зоря» (Україна) – 3:1

«Рандерс» (Данія) – АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – 2:2

«Рома» (Італія) – ЦСКА Софія (Болгарія) – 5:1

«Яблонець» (Чехія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:0