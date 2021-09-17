«Зоря» зазнала нищівної поразки в Лізі конференцій

Команда Віктора пропустила три м’ячі на початку другого тайму і не відігралася

Невдало розпочали єврокубкову осінь три українські клуби-учасники групових турнірів. Лише чемпіон київське «Динамо» змогло розжитися очком у матчі проти португальської «Бенфіки». Донецький «Шахтар», нагадаємо, сенсаційно поступився в Лізі чемпіонів «Шерифу» з Тирасполя. Не покращила настрій уболівальникам і луганська «Зоря». В першому турі групового турніру третього за силою європейського кубку команда Віктора Скрипника зазнала нищівної поразки в Норвегії від чемпіона цієї країни «Буде-Глімт».

Перший тайм пройшов за невеликої переваги скандинавської команди. На правах господарів вона частіше атакувала, але бодай на гол не награла. «Зоря» також мала в пасиві нереалізовані моменти. Питання про переможця норвежці зняли одразу по перерві. Протягом двох хвилин, на 48-й і 49-й, «Буде-Глімт» забив двічі, а ще за 10 хвилин і провів і третій м’яч. Від такого холодного душу «Зоря» отямилася лише перед фінальним свистком, проте гол Громова навряд чи втішив уболівальників. Підсумок – 1:3. За два тижні «Зоря» прийме на своєму полі італійську «Рому», яка в першому турі Ліги конференцій завдала поразки софійському ЦСКА.

Ліга конференцій. Група С. 1-й тур.

«Буде-Глімт» – «Зоря» – 3:1

Голи: Сальтнес (48), Сольбаккен (49), Пеллегріно (60) – Громов (90).

«Буде-Глімт»: Хайкін, Бьоркан (Конрадсен, 79), Лоде (Хейбротен, 89), Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Пеллегріно (Коомсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен (Мугіша, 88).

«Зоря»: Мацапура, Снурніцин, Цвек (Імереков, 91), Вернидуб, Хомченовський (Алефіренко, 91), Кочергін, Булеца (Луньов, 70), Назарина, Кабаєв (Овусу, 91), Громов, Аллахяр (Крістіан, 70).