Усик – чемпіон: відео найкращих ударів українця в бою з Джошуа

Для українця це був третій бій у суперважкому дивізіоні

Українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах

У ніч на 26 вересня в Лондоні український супертяж Олександр Усик провів бій проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Обидва боксери виборювали центр рингу, але ближче до завершення Усик почав все частіше влучати по чинному чемпіону.

Розв’язка наступила на останніх секундах. Усик впіймав Ентоні в контратаці і затиснув його на канатах. Джошуа зумів протриматися до гонгу, а судді віддали перемогу Усику одноголосним рішенням – 117:112, 116:112 і 115:113.

Відео найкращих ударів Усика в бою з Джошуа

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Для українця це був третій бій у суперважкому дивізіоні. Тепер на рахунку Олександра 19 перемог (13 – нокаутом) без поразок. Джошуа зазнав другої поразки в кар’єрі при 24 перемогах. Усик став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Нагадаємо, московська церква привітала українського боксера Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.