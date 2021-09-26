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    Усик – чемпіон: відео найкращих ударів українця в бою з Джошуа

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    Для українця це був третій бій у суперважкому дивізіоні - Усик – чемпіон: відео найкращих ударів українця в бою з Джошуа

    Для українця це був третій бій у суперважкому дивізіоні

    Фото з відкритих джерел

    Українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах

    У ніч на 26 вересня в Лондоні український супертяж Олександр Усик провів бій проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Обидва боксери виборювали центр рингу, але ближче до завершення Усик почав все частіше влучати по чинному чемпіону.

    Розв’язка наступила на останніх секундах. Усик впіймав Ентоні в контратаці і затиснув його на канатах. Джошуа зумів протриматися до гонгу, а судді віддали перемогу Усику одноголосним рішенням – 117:112, 116:112 і 115:113.

    Відео найкращих ударів Усика в бою з Джошуа

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    Допис, поширений Запорожье (@zp_news)

    Для українця це був третій бій у суперважкому дивізіоні. Тепер на рахунку Олександра 19 перемог (13 – нокаутом) без поразок. Джошуа зазнав другої поразки в кар’єрі при 24 перемогах. Усик став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

    Нагадаємо, московська церква привітала українського боксера Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

    Теги: церква бокс IBF Олександр Усик WBA WBO Ентоні Джошуа
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    Усик – чемпіон: відео найкращих ударів українця в бою з Джошуа