«Браво, Чемпіоне!»»: Зеленський привітав Усика з перемогою

Зеленський привітав Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу

Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу. Про це президент України написав у Facebook.

«Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю!» – написав президент.

«Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще цінніша перемога. Браво, Чемпіоне!» – привітав Зеленський боксера.

Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.