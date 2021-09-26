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    «Браво, Чемпіоне!»»: Зеленський привітав Усика з перемогою

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    Зеленський привітав Усика з перемогою&nbsp; - «Браво, Чемпіоне!»»: Зеленський привітав Усика з перемогою
    Зеленський привітав Усика з перемогою 
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський привітав Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу

    Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу. Про це президент України написав у Facebook.

    «Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю!» – написав президент.

    «Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще цінніша перемога. Браво, Чемпіоне!» – привітав Зеленський боксера.

    Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

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    Теги: IBF Володимир Зеленський Україна Олександр Усик WBC WBA WBO Ентоні Джошуа
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    «Браво, Чемпіоне!»»: Зеленський привітав Усика з перемогою